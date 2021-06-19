По данным Стокгольмского международного института SIPRI, у Северной Кореи может быть до 50 единиц ядерного оружия. Об этом пишет Эли Фурман – научный сотрудник программы исследований безопасности Джорджтаунского университета, в американском интернет-издании «1945» (19FortyFive). Представляем перевод его статьи.

В недавно опубликованном ежегодном отчете SIPRI отмечается, что Северная Корея продолжила развивать свой ядерный арсенал, даже несмотря на то, что страна воздерживалась от проведения дальнейших ядерных испытаний или испытаний ракет большой дальности. Согласно отчету, в настоящее время считается, что Северная Корея обладает от 40 до 50 единиц ядерного оружия, что больше по сравнению с прошлогодней оценкой, составлявшей от 30 до 40 единиц ядерного оружия.

SIPRI основывает свои оценки ядерных запасов Северной Кореи на количестве оружия, которое КНДР могла бы создать с имеющимся у нее расщепляющимся материалом. В отчете также отмечается, что нет доступных доказательств того, что Северная Корея произвела ядерное оружие для использования на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), хотя у Северной Кореи могут быть боеголовки меньшего размера для использования на баллистических ракетах средней дальности (БРСД).

SIPRI предупреждает, что его оценки ядерного оружия Северной Кореи «крайне неопределенны» и не включают боеголовки страны в более крупный список глобального ядерного оружия в отчете.

Другие эксперты недавно взвесили размер арсенала ядерного оружия страны, а доктор Зигфрид Хеккер – известный эксперт по ядерному оружию с обширным опытом изучения программы ядерного оружия Северной Кореи – оценил, что КНДР имеет от 20 до 60 единиц ядерного оружия, причем наиболее вероятное число – около 45. Как и отчет SIPRI, оценка доктора Хеккера основана на количестве оружия, которое Северная Корея могла бы произвести с ее текущими запасами расщепляющегося материала, в отличие от оценки количества боеголовок, которыми в настоящее время обладает КНДР.

Свидетельства того, что Северная Корея продолжает наращивать свой потенциал в области ядерного оружия, появились в последние недели: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси недавно сообщил о наличии признаков активности на объекте в Кангсоне, который, как ранее предполагали аналитики, мог быть объектом по обогащению урана. Хотя более поздний анализ вместо этого показал, что Кансон – это объект, предназначенный для поддержки ядерной программы Северной Кореи другими способами, включая производство центрифуг.

Другие признаки потенциальной ядерной активности Северной Кореи наблюдались в Центре ядерных исследований в Йонбёне, где пар, исходящий от объектов Радиохимической лаборатории, видимый на спутниковых снимках, предполагает, что может быть начат техпроцесс по получению оружейного расщепляющегося материала.

Поскольку Северная Корея продолжает развивать свой потенциал ядерного оружия, некоторые эксперты прогнозируют, что к 2027 году КНДР может обладать от 151 до 242 единиц ядерного оружия.