Эксперт американского издания The National Interest Чарли Гао задался целью выяснить, почему при наличии мощных современных ракет Р-77, Россия продолжает использовать морально устаревшие Р-27. Для этого специалисту пришлось совершить небольшой экскурс в историю, которая своими корнями уходит в давно исчезнувший с карты Советский Союз.

Именно в СССР в 1974 году начались работы по созданию ракет Р-27. Которые разрабатывались специально для новейших тогда истребителей Су-27 и МиГ-29. Причем для первого изготавливались боеприпасы с увеличенной дальностью полета, а для вторых – с обычной. Все дело в том, что МиГ просто не мог брать на борт тяжелые дальнобойные ракеты.

Уже в те времена советские конструкторы ОКБ «Вымпел» создавали боеприпасы с инфракрасным искателем цели и радаром, который ее обнаруживал и удерживал под контролем вплоть до попадания. Чтобы уместить и то, и другое в ракету Су-27, была разработана головка самонаведения, имеющая модульную конструкцию.

Надо отметить, что такое решение пришлось ко двору. Так как позже конструкторы разработали сразу несколько видов ГСН, включая лазерные и тепловизионные. Они используются на Р-27 в качестве сменяемых модулей.

Р-27 получила еще несколько улучшений в сравнении со своей предшественницей Р-23. Последняя сразу после запуска с помощью головки самонаведения «видела» цель, но летела к ней по инерции. То есть, просто не отклонялась от прямо линии. Р-27 усовершенствовали, добавив в ГСН еще и приемник радиосигнала, через который осуществлялась корректировка курса.

В 1987 году были приняты на вооружение ракеты для МиГ-29 Р-27Р и Р-27Т. Первая из них оснащалась радиолокационной, а вторах – тепловой головкой самонаведения. Причем последняя еще и искала цель, ориентируясь на исходящее от нее тепло.

Процесс разработки боеприпасов для Су-27 затянулся до 1990 года. По той простой причине, что от разработчиков требовалось существенно увеличить дальность их действия и использовать усовершенствованную радиолокационную систему. В 1991 году конструкторы получили за ракеты Р-27ЭР и Р-27ЭТ Государственную премию, которая демонстрирует, насколько важными были их детища.

В результате дальнейших экспериментов и исследований разработчикам удалось увеличить дальность полета боеприпаса Р-27 до 130 километров. По этому показателю он превосходил любые натовские образцы, однако есть один нюанс. Пока проект находился в стадии реализации, Соединенные Штаты сумели обойти СССР и создать ракету с еще большим радиусом поражения целей.

Но речь все-таки о Р-27, которую после передачи на вооружение практически полностью перестали совершенствовать. Конструкторы сосредоточились на Р-77, в которой использованы те технологии, которые не прижились на предшественнице. Среди них – стабилизаторы в виде решетки, которые дают возможность ракете маневрировать на пути к цели.

Чарли Гао отмечает, что несмотря на это Р-27 продолжает оставаться одной из основных ракет на вооружении российских ВКС. Они используют эти боеприпасы, если требуются увеличенная дальность поражения целей и если необходимо вести бой со слабым противником. К примеру, Р-27 широко применяются в Сирии. Но если противник равный по силе или даже превосходит российские самолеты, то однозначно задействуются Р-77, которые быстрее, маневреннее и мощнее.