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После переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом американский лидер Джо Байден назвал встречу плодотворной, а также анонсировал возможный прогресс между двумя странами, пишет польское издание Defence24. Авторы не скрывают своего удивления, так как еще совсем недавно Байден записал своего нынешнего собеседника в безнадежные автократы.

На пресс-конференции лидер США заявил, что обсудил с Эрдоганом несколько важных тем, в которых удалось достичь сдвигов. Однако подробностей о встрече он разглашать не стал.

Турецкий президент назвал переговоры искренними и конструктивными. В отличие от Байдена он не делал заявлений о возможной перезагрузке отношений, но заметил, что те препятствия, которые мешают сотрудничеству двух стран не являются непреодолимыми.

Напомним, что отношения США и Турции испортились после покупки Анкарой российских комплексов ПВО С-400. После того, как турецкие войска провели первые их испытания, США вычеркнули их из программы истребителя пятого поколения F-35 и ввели санкционные меры.

Эрдоган также предъявляет США претензии из-за поддержки в Сирии курдских повстанцев. Анкара считает их членами Рабочей партии Курдистана, которая внесена в список террористических организаций и запрещена не только в Турции, но и в ЕС и Соединенных Штатах. Но Вашингтон все же поддерживает сирийских курдов, так как их мнения с Анкарой несколько расходятся.

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