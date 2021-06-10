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Американский журнал The National Interest представил свою оценку способностям нового бомбардировщика-невидимки B-21 преодолевать самые современные системы ПВО «потенциальных противников», к которым отнесены Россия и Китай. Представляем эксклюзивный перевод этой статьи.

Поскольку первый в своем роде бомбардировщик-невидимка B-21 готовится к своим первым нескольким испытательным полетам в ближайшие месяцы, многие подозревают, что новая платформа, вполне возможно, является прорывной, меняющей парадигму, обеспечивающей беспрецедентные характеристики невидимости, вычислений, датчиков и оружейных технологий.

Темпы технологических изменений, которые сейчас влияют на новые российские и развивающиеся китайские программы вооружений, привлекают внимание Пентагона. В глобальной технологической среде, в которой быстрое обнаружение, наведение, вооружение и противовоздушная оборона с помощью искусственного интеллекта быстро создают новые угрозы, некоторые задаются вопросом, сможет ли B-21 противостоять еще не существующим вооружениям и ПВО противника годы спустя.

Если B-21 является самой совершенной и превосходной платформой-невидимкой из когда-либо существовавших, будет ли это по-прежнему актуальным через десять лет, когда будут появляться новые средства ПВО противника, обнаруживающие его невидимость?

Хотя, конечно, практически нет никаких подробностей относительно фактического технологического состава B-21 по соображениям безопасности, но высокопоставленные разработчики вооружений ВВС в течение многих лет заявляли, что самолет сможет атаковать любую цель, в любой точке мира, подверженной риску, в любое время. Вопрос в том, так ли это на данный момент, так ли это будет через десять лет. «Да», – заявил в Институте аэрокосмических исследований Митчелла генерал ВВС Тимоти Рэй, командующий Глобальным ударным командованием ВВС в своем видеоинтервью.

Причина этого, по словам Рэя, заключается в том, что B-21 спроектирован в «модульном» стиле с использованием общих технических стандартов и «открытой архитектуры» для быстрой интеграции любых доступных обновлений. Во многих случаях обновления программного обеспечения могут предоставить новые возможности оружию, повысить скорость обработки данных компьютера и анализа данных датчиков.

Эта концепция основана на том, чтобы обеспечить возможность платформы противостоять новым угрозам по мере их появления, таким как противовоздушная оборона большой дальности с более чувствительными радарами, цифровыми сетями и большими диапазонами частот обнаружения. Например, российская система противоракетной обороны С-500, как полагают, работает на значительно улучшенных дальностях с гораздо более высокими степенями чувствительности и способности наведения на цель. Многие из этих новых радаров теперь объединены в виде узлов в интегрированной цифровой сети, способной обмениваться данными датчиков и информацией о наведении.

Оценка и доработка технической архитектуры B-21 сейчас ведется в Испытательном центре ВВС, где разработчики трудятся над подготовкой к первому официальному испытательному полету нового самолета. Ожидается, что первая серия испытательных полетов будет в значительной степени сосредоточена на обнаружении и вычислительной сложности B-21 с учетом того, как его можно улучшить.

«Эти системы весьма сложны. Будут проводиться базовые оценки планера, подтверждение или расширение диапазона полета, а также оценки всех систем, задействованных в миссии, которые необходимо проверить. С каждым самолетом мы должны быть уверены, что отвечаем нашим проектным требованиям. С такой программой, как B-21, мы делаем это впервые», – сказал генерал-майор Кристофер Аззано, командующий испытательным центром ВВС в интервью National Interest в начале этого года.

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