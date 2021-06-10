Британские королевские морские пехотинцы совместно с литовскими военнослужащими проводят учения и обучающие тренировки во время текущего развертывания войск НАТО в Прибалтике. Об этом сообщает портал U.K. Defence Journal со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Великобритании.

Согласно тексту, это уже знакомая территория для 45 морских пехотинцев из Британии, которые вернулись на Балтику через два года после их последней миссии там. Сейчас они вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе включены в состав Littoral Response Group (North) – Прибрежной группы быстрого реагирования «Север», где британские коммандос размещены на передовых позициях рядом с десантными кораблями HMS Albion и RFA Mounts Bay.

«Литовские подразделения в составе межнациональной бригады посещали Шотландию в 2019 году, чтобы получить опыт от коммандос из Арброта на полигонах в Барри Баддоне. Теперь мотострелковая бригада литовской армии, в свою очередь, размещает на своей базе в портовом городе Клайпеде 45 морских пехотинцев вместе с Добровольческими силами национальной обороны. Там коммандос будут проводить тренировки и развертывания в рамках ежегодных учений НАТО «Мощный Грифон» (Griffin Strike 2021).

Британские группы краткосрочной военной подготовки будут работать с литовцами по целому ряду навыков, включая ближний бой, меткую стрельбу, отработку и разрыв контакта, а также методы проникновения с использованием специального оборудования для взлома. Это будет сопровождаться совместными тактическими тренировками, призванными укрепить способность двух стран работать вместе», – сообщается в британском пресс-релизе.

В Министерстве обороны Великобритании также заявляют, что это является составной частью крупномасштабных многонациональных учений НАТО Baltops 29021, которые начались в минувшее воскресенье, где в общей сложности будет задействовано 40 морских подразделений, 60 самолетов и 4000 военнослужащих из 18 стран.