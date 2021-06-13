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Западные военные обозреватели одной из излюбленных для себя тем сделали обсуждение военных бюджетов разных стран, включая Россию. Накануне издание National Interest оценило стоимость производства танка Т-14 «Армата». Сам танк обозреватели назвали «смертоносным», но отметили его дороговизну.

Подобным вопросом озадачился и американский генерал Марк Милли, занимающий должность председателя при Комитете начальников штабов военных сил США. В докладе генерала, опубликованном к Сенату США, значится, что в данный момент страна отстаёт от КНР и РФ в плане оборонного бюджета.

Милли отметил, что на данный момент речь идёт о совокупных вложениях РФ и КНР. Траты указанных государств составляют порядка $600 и $200 млрд соответственно. Расчеты являются приблизительными, так как сделаны с учётом покупательной способности национальных валют.

Если же говорить о номинальных оборонных затратах, то за 2020 год они были такими: США – $778 млрд, КНР – $252 млрд, Россия – $61.7 млрд.

Разделяет тревожность коллеги и командующий PACAF генерал Кеннет Вильсбах, который также делал соответствующий отчёт для Пентагона, отмечая ракетные преимущества РФ и КНР на просторах Тихого океана. Согласно его оценке, на данный момент только КНР имеет более 1250 баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью вплоть до 5 500 километров.

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  • Анна
  • 12.06.2021
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