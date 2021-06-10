По мнению обозревателя американского издания The National Interest Марка Епископоса, российский танк Т-14 «Армата» может похвастаться множеством лучших в своем классе характеристик. В то же время издание задается вопросом: сможет ли Россия произвести такие танки в достаточном количестве? Представляем перевод статьи, опубликованной накануне в The National Interest.

Платформа Armata Universal Combat, безусловно, является самой продвинутой наземной боевой машиной нового поколения. T-14 Armata – это основной боевой танк (ОБТ), который весит 48 тонн и, как сообщается, может развивать скорость до девяноста километров в час. Танк спроектирован по схеме с беспилотной башней, на нем установлена ​​125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М с возможностью автоматического заряжания. Т-14 также оснащен 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом «Корд» со сложным механизмом «дистанционной перезарядки», в дополнение к новейшим российским технологиям взрывной реактивной защиты, интеграции ракет с лазерным наведением, частично автоматизированным алгоритмам целеуказания и оцифрованному бортовому оборудованию. Другие особенности этого танка могут включать в себя будущую потенциальную совместимость с лазерным оружием и гиперзвуковыми ракетными системами.

Эти успехи в огневой мощи, мобильности и живучести предполагают, что Т-14 более чем способен за свои деньги опередить любой стоящий на вооружении НАТО ОБТ, но перед «Арматой» стоит иная проблема: задействовать все эти «навороты» обойдется весьма недешево.

В абсолютном выражении показатели затрат на производство «Арматы» выглядят довольно неплохо. Текущая прогнозируемая стоимость единицы T-14 составляет чуть менее 4 миллионов долларов, что значительно уступает более старому и менее продвинутому M1 Abrams. Для корректности сравнения учтите, что южнокорейский танк четвертого поколения K2 Black Panther оценивается в сумму более 8 миллионов долларов, а турецкий танк четвертого поколения Altay – немногим менее 14 миллионов долларов, то есть соответственно более чем вдвое и втрое дороже ценника «Арматы».

Учитывая, насколько дороги танки четвертого поколения для исследований, разработки и серийного производства, можно утверждать, что Т-14 предлагает довольно хорошее соотношение цены и качества по заявленным параметрам и характеристикам – по крайней мере, в абсолютном выражении. Но полная картина гораздо мрачнее.

Относительно скромный оборонный бюджет России (обычно составляющий около 60 миллиардов долларов, хотя эксперты убедительно утверждают, что эта цифра намного больше, чем кажется на первый взгляд) растягивается на широкий спектр амбициозных проектов модернизации, которые одновременно реализуются во всех видах и родах войск. Производство катастрофически отстало от заявленных военными планов на серийный выпуск 2300 Т-14 к 2020 году. Пока что лишь сообщалось, что 20 опытных образцов были доставлены в российскую армию для испытаний, а еще восемьдесят будут поставлены в ближайшее время.

Высокопоставленные представители оборонного ведомства России ранее утверждали, что предыдущее поколение российских ОБТ, включая Т-72, ​​Т-80 и Т-90 , по-прежнему достаточно хорошо противостоит своим западным аналогам, и поэтому нет острой военной необходимости спешить с выпуском танков Т-14. «Имея военный бюджет в десять раз меньше, чем у НАТО, мы достигаем наших целей благодаря таким эффективным решениям, – заявил в 2018 году вице-премьер России Юрий Борисов. – Т-72 пользуются большим спросом на рынке, их выбирают как лучшие по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» за их цену, эффективность и качество».

Совсем недавно министр обороны Сергей Шойгу объявил, что первая серийная партия Т-14 поступит в войска в 2022 году. Но остается неясным, насколько быстро и насколько широко серийные Т-14 будут распространены в Вооруженных силах России.