Тихоокеанские ВВС США (PACAF) разрабатывают новую стратегию оборонительных возможностей и рассредоточения сил, чтобы нейтрализовать угрозу, которую представляет для их сил и баз ракетный потенциал России, а также наращивающий свою мощь Китай. Об этом сообщает сайт института ВМС США USNI News со ссылкой на заявление командующего PACAF генерала Кеннета Вильсбаха.

Согласно последнему отчету Пентагона о военной мощи Китая, КНР «создала свои обычные ракетные силы, не сдерживаемые никакими международными соглашениями. КНР имеет более 1250 баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5 500 километров».

Вильсбах напомнил, что не только Китай улучшил свои ракетные возможности – то же самое активно делают Россия и Северная Корея. Оборонительный потенциал, способный поражать приближающиеся ракеты, был бы одним из способов борьбы с такими угрозами. По словам командующего PACAF, ракеты THAAD и Patriot уже развернуты на Гуаме вместе с другими ключевыми районами, и Гуам будет иметь дополнительные возможности с установкой систем Aegis Ashore.

Средства защиты от ракет имеются не только на Гуаме, «у нас они есть во многих местах по всему региону, как и у ряда наших союзников и партнеров. И мы постоянно совершенствуем эти системы, чтобы учесть рост угрозы, которую мы воспринимаем», – добавил Вильсбах.

Наряду с противоракетной обороной PACAF в течение последних нескольких лет применял стратегию ACE (Agile Combat Employment – «гибкое боевое применение»). Принципы ACE, как объясняет Вильсбах, заключаются в том, что вместо сил, строящихся на больших базах, они должны рассредоточиться по множеству «узлов и спиц», перемещаясь между ними несколько раз в неделю или даже в день, что придает им маневренность и мобильность.

«Это создает проблему прицеливания для любого противника, потому что он должен будет атаковать не только «узлы», но и «спицы». И это действительно снижает огневую мощь, которую они могут нанести по любой из этих целей», – уточнил генерал ВВС.

Вильсбах отметил, что PACAF расширяет границы ACE в течение последних пяти-шести лет, и многие партнеры заинтересованы в стратегии ведомства. Это будет отражено в операциях и учениях PACAF в регионе.

На вопрос, включают ли возможности рассредоточения новых баз в таких местах, как Меланезия, Полинезия и Микронезия, Вильсбах заявил, что PACAF уже действовал из этого района, приведя Палау в качестве примера, куда Соединенные Штаты были приглашены местным правительством. «У командования есть база данных с информацией о каждом аэродроме в регионе, многие из которых подходят для нужд PACAF, а некоторые из них уже используются PACAF, и в дальнейшем летом операции будут проводиться из дополнительных пунктов рассредоточения», – пояснил Вильсбах.

В ближайшие месяцы PACAF проведет ряд ключевых мероприятий по взаимодействию, в частности, с развертыванием французских ВВС в южной части Тихого океана и на Гавайях. Три истребителя Rafale, два танкера MRTT и два транспорта A400M должны быть отправлены в этом месяце на Таити и Гавайи в рамках миссии Heifara Wakea. 1 июня Вильсбах принимал на Гавайях Радма Жан-Матье Рей, командующего Тихоокеанским командованием Франции (ALPACI), для обсуждения развертывания.

«Французы будут в этом регионе через несколько недель, и мы работали с ними в течение последних нескольких месяцев, чтобы организовать учения, и мы очень рады этому», – сказал Вильсбах, сообщив, что учения на Гавайях будут включать учебные бои «Рафалей» и базирующихся там американских F-22 Raptors. Он также подтвердил, что у PACAF были планы вести деятельность с британским авианосцем HMS Queen Elizabeth (R08), ​​когда он будет находиться в регионе, но он отказался раскрывать детали.