Известный американский адвокат Бен Крамп выложил у себя на странице в Twitter видео с жестоким задержанием 26-летнего Чарльза Хикса II полицией. На кадрах видно, как мужчине заламывают руки и укладывают на снег. На случай обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина.

«Пихать лицо чернокожего в снег не является правильной полицейской процедурой! Чрезмерное применение силы офицером Джоном Тернуром, в результате которого жертва кричит: «Я не могу дышать», непростительно! Вот почему мы добиваемся ответственности полиции», — написал Крамп в подписи к видео.

Repeatedly shoving a Black man's face in the snow is NOT correct police procedure! Former @Akron_Police officer John Turnure's excessive use of force resulting in the victim screaming "I can't breathe" is inexcusable! This is why we push for police accountability! pic.twitter.com/omlHKUUnVl

