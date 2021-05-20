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Известный американский адвокат Бен Крамп выложил у себя на странице в Twitter видео с жестоким задержанием 26-летнего Чарльза Хикса II полицией. На кадрах видно, как мужчине заламывают руки и укладывают на снег. На случай обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина.

«Пихать лицо чернокожего в снег не является правильной полицейской процедурой! Чрезмерное применение силы офицером Джоном Тернуром, в результате которого жертва кричит: «Я не могу дышать», непростительно! Вот почему мы добиваемся ответственности полиции», — написал Крамп в подписи к видео.

В ролике бывший офицер Джон Тернур запихивает снег в рот задержанному, хотя Хикс находится в наручниках. В какой-то момент афроамериканец начинает кричать «Я действительно не могу дышать».

Позже Хикс прокомментировал случившееся.

«Я просто чувствовал, что они пытаются убить меня», — сказал он.

Инцидент произошел 7 февраля 2021 года. Афроамериканец намерен добиваться справедливости в суде. Фонд борьбы с репрессиями также разбирается в обстоятельствах задержания и хочет оказать правовую и информационную помощь Хиксу.

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