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Министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил о повреждении, которые получил энергомост.

Как отмечается, благодаря этому энергомосту осуществляются бесперебойные поставки электроэнергии на полуостров. Всего имеется четыре нитки энергомоста, и, как заявил министр, одна из них получила повреждения. Это произошло на одной фазе Тамань – Кафа, на первой цепи. Из-за повреждения на 25% уменьшился ресурс резерва.

Министр уточнил, что существует четыре резервных линии, но переключение на них займёт весьма много времени, так как осуществлять это необходимо с обеих сторон. Министр считает, что в Крыму следует увеличить собственную генерацию, чтобы вырабатывать достаточно энергии, а энергомост оставить как резервный источник.

Ранее россияне прокомментировали наполнение водой Северо-Крымского канала. Некоторые пользователи Сети назвали это “настоящим чудом”.

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