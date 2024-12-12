В подмосковной школе разразился скандал: 12-летняя ученица шестого класса оказалась на седьмом месяце беременности.

Педагоги, заметившие изменения в фигуре девочки, заподозрили беременность и сообщили об этом матери школьницы. Женщина, до этого ничего не подозревавшая, была потрясена и не сразу поверила в обоснованность таких домыслов учителей, сославшись на полноту девочки. Но к врачу мать всё-таки решила пойти.

Правда, прежде чем она успела отвести дочь к врачу, та призналась во всём в школе. В результате, в учебное заведение прибыли сотрудники полиции, которые задержали и беременную девочку, и её 21-летнего возлюбленного.

Молодые люди признались в отношениях и желании вступить в брак.

УЗИ подтвердило 29-ю неделю беременности. Несмотря на явное несоответствие возраста будущей матери законодательству, пара настаивает на скорейшей свадьбе.

Однако, жениха ожидают серьезные юридические проблемы, поскольку невеста, в силу своего возраста, еще не имеет паспорта. Ситуация осложняется тем, что мать девочки долгое время оставалась в неведении о её отношениях и беременности. Расследование инцидента продолжается.