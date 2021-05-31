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Исследователи представили концепцию модели искусственного интеллекта, которая способна мыслить также, как и человек. Статья об алгоритме была опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно словам специалистов, которые работали над моделью, они уже давно хотят выяснить, как в мозгу человека при помощи электрической активности рождаются логика, абстракция и так далее. Если учёные смогут разработать полноценную модель, которая описывает работу мозга, то получится создавать действительно разумные системы ИИ.

Специалисты предложили использовать взаимодействующие рекуррентные сети. Так, в модели мозг разделён на сегменты. Взаимодействие клеток мозга осуществляется внутри таких участков, кроме того сегменты взаимодействуют с другими. Связи между сегментами можно ускорять или замедлять.

В настоящее время модель находится на этапе сборки.

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