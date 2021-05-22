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Свое выступление на форуме «Новое знание» глава Сбербанка Герман Греф посвятил роботизации и внедрению ИИ в большинство областей человеческой деятельности. Он также подчеркнул, что главной проблемой развития технологий станет исчезновение целого ряда профессий.

Греф призвал россиян быть готовыми к потере работы, но при этом отметил, что внедрение искусственного интеллекта способствует увеличению рабочих мест. Главное – правильно выбрать профессию.

По словам главы Сбербанка, после того как технологии ИИ усовершенствуются, без работы останутся 250 миллионов человек. Произойдет это не так скоро, однако уже сейчас они должны задуматься о том, какое место хотят занимать в мире будущего. Кроме того, имеет смысл начать действовать и государству, которое должно обеспечить переобучение специалистов на новые профессии.

Греф заявил, что с такими проблемами люди сталкивались во все времена.

«Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое – прогресс неумолим. Это все равно произойдет», – сказал он.

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