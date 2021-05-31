Бетон класса В50: основные преимущества и сферы применения

Бетонная строительная смесь подразделяется на классы, которые отличаются техническими характеристиками и сферами применения. Бетон В50 соответствует марке М700. Он считается элитным материалом, поэтому его производство осуществляется только по индивидуальным заказам клиентов.

Особенности производства бетона В50

Бетонная смесь В50 отличается повышенной прочностью и длительностью эксплуатации. Она получается в результате смешивания максимально точных пропорций песка, цемента, воды, наполнительных элементов, утвержденных ГОСТом. Для одного метра кубического материала используются следующие ингредиенты:

510 кг речного песка;

1,14 тонны щебня с фракциями до 40 мм;

170 л очищенной воды;

480 кг наполнителя;

стабилизирующие добавки, улучшающие уровень эластичности и текучести смеси.

Раствор производится исключительно в заводских условиях. Каждый этап проходит под контролем ответственных сотрудников компании. Готовый материал способен выдерживать значительные механические нагрузки. Его стоимость достаточно высокая, поэтому использование смеси в домашних условиях нецелесообразно. Завод «Стройнеруд» предлагает строительный бетон с высоким уровнем качества специализированным компаниям, которые занимаются возведением высотных жилых зданий, различных коммерческих объектов, производственных цехов, монолитных конструкций.

Основные технические характеристики бетона В50

Бетон с высшей пробой – это оптимальное решение для постройки мостовых опор, дамб, разнообразных гидротехнических сооружений. Он считается незаменимым для возведения важных стратегических объектов. Прочность песчано-цементной смеси В50 составляет 66,6 Мпа. Показатели параметров пластичности варьируются в пределах П4-П5. Жесткость материала – 1-4.

Бетонная смесь абсолютно исключает разрушение при воздействии влаги. Она способна выдерживать многократные циклы замерзания. Материал абсолютно не реагирует на ультрафиолетовое излучение. Он достойно переносит агрессивные атмосферные осадки, сильные порывы ветра, резкие температурные перепады. В качестве наполнителя чаще всего используется мелкий щебень, гравий или керамзит. Выбор компонентов зависит от личных требований заказчиков, а также от вида и этажности возводимого строительного объекта.

По материалам сайта https://beton50.com/