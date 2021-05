С начала текущего месяца число контролируемых правительством Афганистана блокпостов и военных баз, которые сдались талибам, измеряется несколькими десятками. Этот процесс набирает обороты с момента, когда американские войска начали выводиться из страны, сообщает вашингтонское издание The Hill со ссылкой на официальные отчеты и большой репортаж, опубликованный 27 мая The New York Times.

По меньшей мере 26 аванпостов и баз в четырех провинциях – Лагман, Баглан, Вардак и Газни – сдались после того, как талибы использовали деревенских старейшин для доставки на заставы сообщений о сдаче или убийстве находящихся там лиц в случае отказа, пишет New York Times на основе поступивших сообщений от ряда старейшин и афганских правительственных чиновников.

Захват повстанцами территории, которая включает четыре районных центра, отвлек сотни солдат правительственных сил от борьбы с группировкой и позволил ей получить оружие, боеприпасы, транспортные средства и победы, чтобы добавить это к своей пропагандистской кампании.

Ситуация показывает стремительно провалившиеся усилия афганского правительства по сдерживанию движения Талибан* (запрещено в РФ), поскольку Соединенные Штаты выводят свои войска и технику из страны согласно апрельскому решению президента Байдена положить конец более чем 20-летнему военному присутствию. Байден назначил 11 сентября крайним сроком для вывода войск, но сообщения, поступившие на этой неделе, свидетельствуют, что американские войска вместе с их союзниками по НАТО, скорее всего, будут практически полностью выведены из Афганистана уже к середине июля.

Как констатирует The Hill, военные силы стран Запада быстро уходят, несмотря на нерешенные вопросы относительно того, как издалека они смогут устранять угрозы в регионе. Среди основных опасений – рост насилия в Афганистане из-за всплеска столкновений между афганскими военными и талибами, начавшегося в прошлом месяце. По стране также произошло несколько взрывов, в том числе совсем недавно в школе для девочек недалеко от Кабула, в результате чего погибли десятки человек.

Согласно отчету генерального инспектора Пентагона, опубликованному ранее в мае, повторение недавней капитуляции перед талибами, как ожидается, продолжится по мере того, как Афганистан будут покидать остальные международные войска, и следует ожидать более широких действий группировки талибов после их «весеннего наступления», в ходе которого она окружила как минимум пять столиц провинций.

В репортаже New York Times подробности уже свершившихся событий описаны так:

«На заброшенных заставах в провинции Лагман закончились боеприпасы. Еды было мало. Некоторым полицейским не платили уже пять месяцев. Затем, когда в начале мая американские войска начали покидать страну, боевики Талибана* осадили семь сельских афганских военных постов на пшеничных полях и луковых грядках в провинции на востоке Афганистана. Повстанцы наняли деревенских старейшин, чтобы они посетили заставы с запиской: «Сдавайся или умри».

По словам старейшин деревни, к середине месяца после продолжительных переговоров силы безопасности сдались все семь аванпостов. По меньшей мере 120 солдат и полицейских получили безопасный проход в управляемый правительством провинциальный центр в обмен на передачу оружия и снаряжения.

«Мы сказали им: «Слушайте, у вас плохое положение – подкрепления не придут», – сказал 53-летний Наби Сарвар Хадим, один из нескольких старейшин, которые вели переговоры о сдаче. Моральный дух падает по мере того, как американские войска уходят, и талибы используют каждую капитуляцию как пропагандистскую победу.

Сдачи – это работа комитетов по приглашению и наставничеству талибов, которые вмешиваются после того, как повстанцы перекроют дороги, снабжающие окруженные аванпосты. Руководители комитетов или военные лидеры Талибана* звонят командирам баз, а иногда и членам их семей, и предлагают пощадить солдат, если они сдадут свои заставы, оружие и боеприпасы.

В нескольких случаях комитеты давали сдавшимся войскам деньги – обычно около 130 долларов – и гражданскую одежду и отправляли их домой невредимыми. Но сначала они снимают на видео мужчин, обещающих не присоединяться к силам безопасности. Они записывают свои номера телефонов и имена членов семьи и клянутся убить мужчин, если они вернутся в армию.

Комитеты Талибана* используют в своих интересах определяющую характеристику афганских войн: боевики и командиры регулярно переходят на другую сторону, заключают сделки, ведут переговоры о капитуляции, используя деревенских старейшин для влияния на местных жителей. Нынешний конфликт – это действительно десятки локальных войн. В них братья и кузены сражаются друг с другом, а командиры с каждой стороны уговаривают, угрожают и ведут переговоры по мобильному телефону.

Г-н Ярмаль сказал, что 60 полицейских, которые сдались и укрылись в его правительственном центре, теперь готовы сражаться за возвращение семи потерянных застав. «Думаю, мы вернем их через месяц», – сказал он. Но всего через несколько часов после выступления губернатора 19 мая близлежащий районный центр Давлат Шах сдался без какого-либо сопротивления после переговоров. На следующее утро в районе Алишинг, который также находится в Лагмане, сдались еще пять аванпостов».

*

Талибан — официально запрещенная в России террористическая организация. Запрещена решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года на основании представления генпрокуратуры на основании материалов ФСБ.