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Джон Кирби, представитель Пентагона, осудил совместные военные маневры РФ и Беларуси под названием «Запад-2021», отметив, что обе страны не указали цели грядущих учений.

Согласно его словам, белорусско-российские военные мероприятия имеют значительные отличия от маневров Североатлантического альянса, так как последний заранее публикует данные о целях проводимых учений. К примеру, Swift Response и Immediate Response были названы отработкой оборонительных действий, однако в рамках них была проведена высадка морских десантников на «вражеский» берег.

Военные эксперты при этом отметили, что Россия и Беларусь позволит следить за будущими учениями делегациям из-за рубежа. Однако обычно западные гости, посетившие подобные маневры, позднее публикуют материалы с критикой любых действий Минска и Москвы.

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