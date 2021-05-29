Джон Кирби, представитель Пентагона, осудил совместные военные маневры РФ и Беларуси под названием «Запад-2021», отметив, что обе страны не указали цели грядущих учений.

Согласно его словам, белорусско-российские военные мероприятия имеют значительные отличия от маневров Североатлантического альянса, так как последний заранее публикует данные о целях проводимых учений. К примеру, Swift Response и Immediate Response были названы отработкой оборонительных действий, однако в рамках них была проведена высадка морских десантников на «вражеский» берег.

Военные эксперты при этом отметили, что Россия и Беларусь позволит следить за будущими учениями делегациям из-за рубежа. Однако обычно западные гости, посетившие подобные маневры, позднее публикуют материалы с критикой любых действий Минска и Москвы.