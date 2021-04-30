Управление оценки затрат и программ Пентагона (CAPE) подсчитало, что разработка, внедрение и обслуживание перехватчика следующего поколения (NGI) обойдется в 17,7 млрд долларов. Сюда входят затраты на строительство всего 21 ракеты NGI, каждая из которых будет иметь цену не менее 74 миллионов долларов, причем эта стоимость может вновь серьезно возрасти. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство противоракетной обороны (MDA) заключило контракты на разработку с Lockheed Martin и Northrop Grumman, которые работают над своими проектами вместе с Raytheon и Aerojet Rocketdyne, соответственно, в марте. Общая стоимость этих сделок до 2022 финансового года составит до 1,6 миллиарда долларов. Третье предложение от Boeing и General Atomics не было выбрано.

Общая совокупная стоимость этих контрактов на этапе разработки может вырасти до 13,1 миллиарда долларов к 2026 году – именно на этот срок MDA наметило выбор окончательного победителя. Затем программа NGI перейдет к этапу производства, на котором выбранный подрядчик создаст до 31 перехватчика, 10 из которых будут отложены для испытаний, а оставшиеся 21, как мы надеемся, начнут эксплуатироваться к 2028 году. Этап производства NGI может стоимость около 2,3 миллиарда долларов, по данным CAPE, с долгосрочным соглашением о поддержке перехватчиков, добавляющим еще 2,3 миллиарда долларов к общей сумме программы.

В итоге стоимость каждой ракеты-перехватчика составит колоссальные 498 миллионов долларов. Неясно, как эта цифра была получена, но, похоже, она учитывает по крайней мере некоторые затраты на этапе разработки вместе с предполагаемым финансированием этапа производства. Простое разделение оценки CAPE стоимости этапа производства на 31 перехватчик дает приблизительную стоимость единицы чуть более 74 миллионов долларов. Это все еще очень много для отдельной ракеты, но это будет соответствовать удельной стоимости существующей ракеты ПРО, которая по состоянию на 2018 год составляла около 75 миллионов долларов .

Многие современные угрозы межконтинентальных баллистических ракет (IBCM) уже включают в себя ложные цели и другие типы контрмер, и продолжающаяся работа над программами противоракетной защиты, такими как NGI, может только стимулировать развитие еще более совершенных технологий для их преодоления. Кроме того, силы из 21 перехватчика, даже выставленные вместе с некоторыми из существующих GBI, в лучшем случае являются активом с низкой плотностью, способным наиболее эффективно реагировать на атаки с относительно небольшими объемами межконтинентальных баллистических ракет. Это, в свою очередь, может подтолкнуть потенциальных противников, даже более мелких, таких как Северная Корея, просто создать больше ракет, чтобы сокрушить систему.

Военные издания США восприняли информацию о новом «противоракетном проекте» Пентагона преимущественно критически. «Это ошеломляющие затраты для такой скромной возможности», – делает вывод влиятельное издание Defense One.

Как указывает Defense One, жителей континентальной части США в данное время защищают по крайней мере 44 ракеты-перехватчика, которые способны поразить приближающуюся межконтинентальную баллистическую ракету на промежуточном этапе полета. Каждая из них базируется в своей шахте в двух местах на западном побережье: это базы ВВС Ванденберг (Калифорния) и Форт-Грили (Аляска).

В Грили находится 40 трехступенчатых противоракет. В этом году Агентство по противоракетной обороне просит у Конгресса более полумиллиарда долларов (524 миллиона долларов) на добавление еще 20 шахт к объектам в Грили. Однако окончательные работы будут выполнены не раньше 2023 года.

Форт-Грили является основной базой ПРО, так как удачно расположен на пространстве между материковой частью США и Россией с Северной Кореей. База Ванденберг по-прежнему будет располагать четырьмя бункерами.

В сумме все это составляет 44 ракеты GBMD – для системы, показатель успешности которой наихудший из всех – 56 процентов, или 10 успешных из 18 испытаний с 1999 года. Более того, система GBMD не тестировалась на ловушках или более чем на одной цели одновременно.

«Это все, чтобы сказать: 81-процентная защита от одной баллистической ракеты стоит в 2018 году почти 10 миллиардов долларов. А в предстоящем году это может составить почти 13 миллиардов долларов», – заключает Defense One.