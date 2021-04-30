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На новостном портале Avia.pro сообщили, что за последнее время Украина перебросила на территорию Донбассе как минимум 70 единиц военной техники.

Согласно опубликованным сведениям, украинские вооруженные силы, находящиеся на линии соприкосновения, получили десятки танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Они были размещены в 5-6 километрах от позиций ополченцев ЛДНР. К границам непризнанных республик были также стянуты системы ПРО с малым радиусом действия.

Журналисты отмечают, что получили информацию о развертывании украинской армией ЗРК «Оса» в окрестностях поселения Озеряновка. В районе Анадол были зафиксированы 6 украинских танков и 2 установки «Стрела-10». Однако основные силы сосредоточены в Андреевке, где обнаружено не менее 19 танков.

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