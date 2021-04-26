Жители Донбасса, которые вынуждены переселяться в другие области Украины, экстраполируют на них свои привычки к русскому шансону и вообще к русскому языку, заявил львовский журналист Остап Дроздов. Ему также не понравилось, что дети переселенцев после переезда продолжают как-ать и што-кать.

В качестве примера для подражания журналист привел свою соседку, которая за 4 месяца жизни в Италии легко там освоилась и стала практически коренной итальянкой. А вот русские, жалуется репортер, напротив, стремятся сделать русским все вокруг себя.

Дроздов – вечно чем-то недовольный журналист, который критикует абсолютно все, что видит. Русскоязычные украинцы для него являются врагами из-за русского языка, украиноязычные – потому что не переучивают русскоязычных, президент Владимир Зеленский – не враг, а просто «убожество» и «отрыжка советской эпохи». Все украинцы у Дроздова «орусевшие» и «паскудные» и лишь на нем одном держится вся страна.