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Дмитрий Шишкин, руководитель ГК «Портновская мануфактура “Shishkin”» во время беседы с журналистами РИА «Новости» сообщил, что для Владимира Путина, лидера РФ, был изготовлен спортивный костюм.

Летом предыдущего года в рамках собрания, на котором обсуждалась обстановка в легкой промышленности, Шишкин решил предложить главе российского государства изготовить для него костюм из серии Putin Team для занятия спортом. Путин дал свое согласие. В результате для него было сшито несколько вещей, базовым размером которых оказался L.

Руководитель группы компаний отметил, что основным цветом комплекта стал черный, однако он также имел красные, серые и белые акценты. Все вещи были изготовлены на территории РФ и с использованием материалов российского происхождения. В качестве тканей применялся хлопок и шерсть с небольшим добавлением синтетики.

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