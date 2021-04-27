Шесть компаний были официально выбраны армией США для проектирования и разработки прототипов электрических транспортных средств в рамках программы NGCV (Next-Generation Combat Vehicle – боевые машины следующего поколения). Об этом 26 апреля пишет американское интернет-издание 19FortyFive, высоко оценивая перспективы таких новинок. Представляем перевод данной статьи.

Рискованная ставка? Армия США намерена стать «электромобильной»

Хотя не ожидается, что концептуальные конструкции транспортных средств приведут к принятию их армией на вооружение, они помогают изучить и определить «технологии, которые будут способствовать переходу армии к электромобилям (ЭМ) и позволят армии использовать электроэнергию в удаленных местах», – согласно заявлению Army Applications Laboratory (AAL) по поводу разработки очередных новинок.

Шесть компаний, вошедших в так называемую когорту разработчиков NGCV – Power Transfer Cohort, – уникальны тем, что не являются компаниями оборонной промышленности, которым армия обычно заключает контракты на разработку для крупномасштабных проектов. Каждая из компаний «когорты» получила по 100 000 долларов, и ожидается, что процесс проектирования будет очень быстрым: заказ был размешен в конце марта, а проектные концепции ожидаются к середине мая.

«В прошлом году мы запустили и утвердили этот новый подход Когортной программы. Мы знаем, что это работает, и мы уже видим результаты для наших армейских партнеров по миссии», – говорится в заявлении Лен Розанофф, директора AAL. «Нынешняя Power Transfer Cohort – это шанс показать, что такая модель может масштабироваться по всей армии для решения других сложных проблем. Такой подход сделает армию лучшим деловым партнером для промышленности. И мы хотим, чтобы другие в армии знали, что они тоже могут это сделать».

И армия, и корпус морской пехоты используют JLTV – легкобронированный автомобиль, который обладает преимуществом в грузоподъемности, транспортабельности и защите по сравнению с традиционным Humvee. Недавно морпехам пришлось модифицировать некоторые из своих JLTV для автономного нацеливания при выполнении задач потопления китайских кораблей. И хотя JLTV вошел в серийное производство в 2019 году, в армии считают, что его замена может быть не так уж и далека, как и появление электромобилей.

Электромобили могут стать благом для логистики, поскольку они не будут зависеть от ископаемого топлива – важного ресурса поля боя, который представляет особую уязвимость в цепочке поставок. Тем не менее, хотя электромобили будут освобождены от цепочек поставок горючего, они не лишены собственных недостатков. Зарядка электромобилей может оказаться особенно сложной, поскольку для зарядки разряженной батареи может потребоваться больше времени простоя, чем для простой заправки пустого бензобака.

Министерство обороны изучает альтернативные источники энергии, в том числе – инициативу, которая ставит целью, чтобы портативные миниатюрные ядерные реакторы быстро вырабатывали огромное количество электроэнергии и могли использоваться для ускоренного обеспечения парка электромобилей.

Полностью электрические армейские машины являются амбициозной целью, но армия считает их разработку абсолютно необходимой. «Давайте проясним. Мы позади. Мы опаздываем таких вещах», заявил армейский генерал-лейтенант Эрик Уэсли в интервью для Defense News в марте. «Если вы посмотрите на другие страны, все они собираются использовать электроэнергию для своего парка автотехники. Но прямо сейчас, хотя мы это делаем, и у нас есть некоторые исследования, разработки и возможности создания прототипов, определенного плана подобного перехода у нас пока нет».

Хотя инициатива армии по производству электромобилей, возможно, заходит не так далеко, как хотелось бы, программа Cohort может быстро изменить текущую позицию армейской программы закупки вооружений – ведь в любом случае, армия будущего будет «электромобильной».