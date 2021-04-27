Китайский портал Sohu сегодня, 27 апреля, представил обзор состояния разработок в области лазерного оружия для военно-морского флота, которое потенциально способно атаковать за сотни миль и даже прожечь авианосцы. По оценке Sohu, уже сейчас на кораблях ВМС США находится значительное количество образцов американского боевого лазерного оружия, но и Россия не желает отставать в этой сфере. Discover24.ru приводит перевод указанной статьи.

Современный режим морского боя – это основная форма войны, признанная сегодня всеми странами мира. Чтобы получить преимущество в режиме морского боя, все страны придают большое значение исследованиям, разработке и строительству авианосцев. Однако после многих лет разработки только ВМС США имеют самые мощные авианосцы в мире, а авианосцы есть лишь у немногих других стран. Как правило, это единичные корабли, и их нельзя сравнивать по мощи с авианосцами США.

Чтобы как-то поддерживать соответствие с авианосной мощью США, ряд стран постепенно совершенствует вооружение и оборудование своих авианосцев. В то же время Россия выбрала особый путь: она успешно разработала и построила гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки для борьбы с авианосцами США. Однако, помимо этих видов вооружений, есть еще одно оружие, которое также является естественным противником авианосцев и даже может изменить режим современной морской войны. Это лазерное оружие. Соединенные Штаты заявили, что лазерное оружие может наносить удары с расстояния в сотни миль и напрямую сжигать авианосец.

С 2018 года по настоящее время ВМС США официально разместили на своих боевых кораблях большое количество лазерного оружия для испытаний. Эксперты заявили, что Соединенные Штаты будут являться мировыми лидерами в исследованиях лазерного оружия в течение 10 ближайших лет, а исследования и разработки ВМС США по лазерному оружию могут изменить режим современной морской войны уже в ближайшем будущем.

Известно, что в 2018 году ВМС США провели испытания лазерного оружия на эсминцах типа Arleigh Burke, и результаты этих испытаний оказались весьма успешными. Впоследствии ВМС США начали устанавливать лазерное оружие на другие эсминцы типа Arleigh Burke, до начала текущего года разместив его на пяти таких кораблях.

Кроме того, по данным американских военных, новейшее лазерное оружие, разработанное ВМС США, – это оптический перехватчик. Он может испускать сильный лазерный луч за очень короткое время, создавая помехи для электронного оборудования самолета, а иногда даже напрямую сжигая электронное оборудование. Такой оптический перехватчик сильно отличается от обычного лазерного «встречного огня». Исследований американских военных в этой области также достаточно, чтобы лидировать на десятилетие.

Россия как главный противник Америки не сильно отстает от Соединенных Штатов в исследованиях лазерного оружия. Однако Россия не раскрывает своих достижений в этой области. Но есть все основания предполагать, что российская технология лазерного оружия не должна сильно отставать от Соединенных Штатов. В будущих морских сражениях, если лазерное оружие окажется способным поражать авианосцы и иным образом применяться для ведения реальных боевых действиях, оно может стать одним из основных типов оружия для морских сражений.