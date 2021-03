Разработчики игры The Lord of The Rings: Gollum представили видеоролик, в котором, в том числе, продемонстрировали фрагменты геймплея.

Как сообщается, предстоящая игра расскажет о событиях, происходящих во «Властелине Колец», со стороны Голлума. Ранее он был хоббитом по имени Смеагол, но однажды попал под власть Кольца, которое его ожесточило. После того, как Бильбо Бэггинс забрал у него Кольцо, Голлум находится в поисках своей «прелести».

Голлум не является хорошим воином, а потому ему приходится использовать свою хитрость и скрытность. В этом ему поможет способность чувствовать звуки в темноте. В продемонстрированном ролике он крадётся и карабкается, а также перемещается по крепости орков.

Выход игры запланирован в 2022 году на Xbox, PlayStation, Nintendo и PC.