В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и телеведущий Александр Мясников предупредили о рисках, связанных с неконтролируемым приемом определенных медикаментов. Специалисты обратили внимание на средства от изжоги, препараты от гипертонии и антидепрессанты, которые, при неправильном использовании, могут нанести серьезный вред здоровью.

Сергей Агапкин развеял распространенное заблуждение о полной безопасности средств от изжоги. По его словам, частое и неконтролируемое употребление таких препаратов может спровоцировать проблемы с желудком, возникновение запоров, отеков и даже аллергические реакции. Агапкин отметил, что несмотря на то, что эти лекарства эффективно устраняют симптомы, их бесконтрольный прием способен усугубить состояние пациента.

Телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, обратил внимание на препараты от гипертонии, содержащие мочегонные компоненты. Он подчеркнул, что такие лекарства могут стать причиной развития подагры – заболевания, вызванного нарушением обмена веществ. Специалист напомнил, что особенно важно учитывать индивидуальные особенности организма при подборе гипотензивных средств и консультироваться с врачом.

Кроме того, Мясников предупредил о возможных последствиях приема антидепрессантов. Он пояснил, что некоторые из них способны повышать артериальное давление, что делает их использование небезопасным для пациентов с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эксперты подчеркнули важность соблюдения рекомендаций врачей при использовании любых лекарственных препаратов. Самолечение и неконтролируемый прием медикаментов могут привести к серьезным осложнениям и ухудшению общего состояния. Специалисты призвали зрителей внимательно относиться к своему здоровью, не игнорировать возможные побочные эффекты лекарств и своевременно обращаться за медицинской помощью.