Чрезмерное потребление сахара, как отмечают эксперты, связано с высоким риском ожирения, развитием сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты предупреждают, что начальные симптомы высокого уровня сахара в крови могут проявляться через изменения внешности, которые часто остаются без внимания.

Одним из первых сигналов организма может стать усиленное отложение жира в проблемных зонах. Если привычный образ жизни не изменился, а фигура начинает терять очертания, это повод задуматься о состоянии здоровья и пройти обследование.

Состояние кожи также может свидетельствовать о проблемах с уровнем сахара. Ученые называют ксероз — чрезмерную сухость кожи — одним из характерных признаков. Это состояние приводит к огрублению, шелушению, появлению трещин и зуда, особенно в таких областях, как локти и ступни. Сухость кожи объясняется тем, что повышенная глюкоза в крови вызывает потерю жидкости организмом.

Еще одним тревожным сигналом являются медленно заживающие ранки и царапины. Организм с повышенным уровнем сахара теряет способность эффективно регенерировать ткани, что может привести к осложнениям даже при небольших повреждениях кожи.

Кроме того, перед развитием диабета часто наблюдаются проблемы с пищеварением, такие как вздутие и нарушение работы кишечника. Среди других симптомов эксперты выделяют хроническую усталость, резкие перепады настроения, сильную жажду, учащенное мочеиспускание и склонность к инфекциям.

Исследователи подчеркивают, что многие из этих признаков кажутся безобидными, однако игнорирование ранних сигналов организма может привести к серьезным последствиям. Важно своевременно проходить медицинские осмотры и придерживаться сбалансированного питания, чтобы предотвратить развитие диабета и связанных с ним осложнений.