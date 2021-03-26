читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Avia.pro, сославшись на китайские СМИ, сообщили, что истребитель J-16, созданный в КНР, смог победить российский Су-30 в рамках учебного боя.

Согласно словам Ван Сунси, летчика из КНР, китайская боевая машина во многом превосходит зарубежные аналоги, включая российский истребитель. Он добавил, что хоть они и похожи внешне (китайский J-16 создавался на основе российского Су-30), однако значительно отличаются в плане авионики и других комплектующих, поэтому обладает более высокими техническими характеристиками.

При этом военные эксперты указывают на то, что китайский самолет действительно может оказаться лучше первых вариантов российской боевой машины, однако это вряд ли относится к новейшему Су-30СМ.

Вам может понравиться

В Совфеде считают запуск КНДР баллистических ракет сигналом для США

Владимир Джабаров, член Совфеда, считает, что пуски баллистических ракет Северной Кореей представляют собой сигнал для США, которые все еще не могут гарантировать безопасность Пхеньяну. Согласно словам российского сенатора, для уменьшения

Черноморский флот бросил все подлодки проекта «Варшавянка» на охоту за кораблями НАТО

На «Телеграм»-канале «Военный обозреватель» сообщили, что Черноморским флотом были выведены все 6 подводных лодок «Варшавянка», начав охоту за натовскими кораблями. Как только в черноморской акватории появились боевые судна Североатлантического альянса,

Финны оценили роскошный охотничий костюм Путина на отдыхе в сибирской тайге

Анна-Лена Лаурен, представительница прессы из Финляндии, рассказала о великолепном охотничьем костюме Владимира Путина, российского лидера, надетом на нем во время отдыха в Сибири. Ранее в Сети появился видеоролик продолжительностью несколько
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 26 марта – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 26 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 8 °C |