В издании Avia.pro, сославшись на китайские СМИ, сообщили, что истребитель J-16, созданный в КНР, смог победить российский Су-30 в рамках учебного боя.

Согласно словам Ван Сунси, летчика из КНР, китайская боевая машина во многом превосходит зарубежные аналоги, включая российский истребитель. Он добавил, что хоть они и похожи внешне (китайский J-16 создавался на основе российского Су-30), однако значительно отличаются в плане авионики и других комплектующих, поэтому обладает более высокими техническими характеристиками.

При этом военные эксперты указывают на то, что китайский самолет действительно может оказаться лучше первых вариантов российской боевой машины, однако это вряд ли относится к новейшему Су-30СМ.