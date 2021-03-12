Во время холодной войны отсутствие крупномасштабного открытого конфликта между альянсами НАТО и Варшавского договора, несмотря на высокую напряженность и интенсивную гонку вооружений на протяжении более 40 лет, означало, что большинство сравнений советской и западной техники проводилось на бумаге, а не на поле боя. Хотя в конфликте обе стороны утверждали, что используют более мощные боевые танки, фактические столкновения между машинами одного поколения были относительно редкими. Статью об этом публикует иностранный журнал Military Watch, перевод представлен изданием discover24.ru.

В крупных войнах в Корее и Вьетнаме было мало крупных танковых сражений, и ни один из советских оборонных заказчиков не был экипирован по последнему слову техники. В основном на Ближнем Востоке, где местность благоприятствовала боевым действиям с помощью бронетехники, происходили крупные столкновения между аналогичными советскими и западными танками.

Первым крупным примером была война Судного дня 1973 года – первая крупная война Израиля, в которой страна могла похвастаться современной бронетехникой, поставленной американцами. В ходе конфликта израильские танки M60 вступили в схватку с советскими Т-55 и Т-62с, сражавшимися на стороне Египта и Сирии.

В целом, хотя арабские бронетанковые подразделения понесли тяжелые потери от ударов израильской авиации из-за недостаточного прикрытия с воздуха и в конечном итоге проиграли войну, характеристики Т-62 были признаны более совершенными, чем у М60, что привело к тому, что Израиль начал в том же году разработку собственного боевого танка, чтобы в дальнейшем не полагаться на бронетехнику США. В то время как M60 был ведущим американским танком в то время, Т-62 считался третьим лучшим советским танком, что означало, что Израилю необходимо было разработать более конкурентоспособный танк самостоятельно.

В то время как Война Судного дня длилась всего 19 дней, в гораздо более продолжительном и затяжном конфликте на Ближнем Востоке западные и советские танки участвовали в более крупных сражениях, что четче продемонстрировало преимущества последних в характеристиках над первыми.

В ходе ирано-иракской войны обе стороны развернули самые мощные танки своего времени: иранская армия разместила 460 танков M60 из США вместе с элитными 870 британскими танками Чифтен. Чифтен был единственным западным танком, который мог составить конкуренцию M60 в то время, и Иран имел на сотни таких танков больше, чем сама британская армия. В начале войны Ирак выставил на вооружение около 1000 танков Т-62 и около 50 танков Т-72. Т-72 поступил советским вооруженным силам в 1973 году, а Ближний Восток стал первым экспортным направлением. Новый советский танк считался третьим по мощности в арсенале страны и был разработан как более легкий и дешевый вариант Т-64, танка номер два в стране. Танки Т-80 считались самыми боеспособными.

Эффективность советских танков третьего и четвертого ранга, Т-72 и Т-64, по сравнению с наиболее мощной западной бронетехникой того времени, подчеркнула, насколько СССР достиг большого преимущества в технологиях ведения танковой войны. Иракские и иранские силы подчеркнули, что Т-72, несомненно, был самым мощным танком войны, и, несмотря на участие во многих крупных сражениях, он понес незначительные потери и был почти полностью неуязвим в бою против Чифтен и M60, которые серьезно пострадали.

Как заметил один иранский офицер в июне 1981 года, британский Чифтен «не идет ни в какое сравнение с Т-72. У Ирана нет эффективных средств борьбы с Т-72». После наземных боев в Басре в июле 1982 года, Иранские офицеры подчеркнули, что не только Т-72 был лучше, но и захваченные в Ираке танки были намного надежнее и проще в обслуживании, чем их собственные американские и британские.

Командир иранской танковой роты Адар Форузан вспоминал, что во время войны иранские танкисты мало хорошего могли сказать о Чифтене: «Чем больше я узнавал о танке Чифтен, тем больше я с ними соглашался». Далее он назвал Т-72 самым опасным оружием в арсенале Ирака, заявив: «Иракцы были частично оснащены новыми танками Т-72. У них была хорошая скорость и огневая мощь, а их броня защищала от РПГ нашей пехоты. Т-72 был для нас очень опасной угрозой».

Касательно одного из первых столкновений Т-72 весной 1982 года в районе Дашт-Аббас-Дизфул, командующий подчеркнул, что после появления Т-72 иранские командующие сразу же начали нести потери: «В мой бак попал МТО, взорвались пары топлива, ударная волна снесла гарнитуру. Мы все выпрыгнули из танка и убежали».

На начальных этапах войны иракские танковые батальоны, оснащенные Т-72, нейтрализовали иранские танки в нескольких боях, как сообщается, вообще не понеся потерь, даже противотанковые орудия M68 и противотанковые ракеты TOW оказались совершенно неэффективными. По крайней мере, в одном столкновении Т-62 и Т-72 иранцы потеряли более 100 машин, а потери Ирака ограничились примерно 12, большинство из которых – Т-62.

И Иран, и Ирак разместят заказы на дополнительные танки во время войны, при этом Ирак получит около 1000 танков Т-72. Иран закупил в Китае танки Type 59 и Type 69, производные от более старых советских Т-55, которые были столь же хороши, но, по крайней мере, проще в обслуживании и более надежны, чем сложная конструкция Чифтен.

Самым боеспособным танком Ирана на войне был Чхонмахо, производный от Т-62, произведенный в Северной Корее. Иран приобрел 200 единиц вместе с корейскими баллистическими ракетами, подводными лодками, артиллерией и другими активами. Война в конечном итоге показала, что если бы между советскими и западными войсками произошла крупная наземная война, советские бронетанковые подразделения имели бы значительное преимущество, развернув Т-72 вместе с более тяжелыми и более мощными Т-64 и Т-80. Даже Т-62 был сравним с Чифтан и M60, несмотря на то, что это четвертая по рангу конструкция.

Вскоре после окончания войны Иран заключил контракт на производство Т-72 по лицензии, который до сих пор остается самым мощным танком. На его вооружении находится несколько сотен машин. Хоть Ирак и стимулировали покупать американские M1 Абрамс, после свержения баасистского правительства, они были изъяты из элитных подразделений. Предпочтение было отдано российским танкам Т-90 – конструкции, близкой к Т-72, поступившей на вооружение в 1990-х годах. Интерес Запада к Т-72 и, в частности, к Т-80 был высок, и после окончания холодной войны было приобретено несколько экземпляров обоих танков для изучения.