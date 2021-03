У Пентагона имеется программа исследования НЛО, которая проводилась с 2007 по 2012 год. На нее было выделено 22 миллиона долларов, небольшая сумма по стандартам Министерства обороны.

Когда информация об этом появилась в СМИ, вместе с ней были опубликованы рассекреченные кадры с сенсорного дисплея истребителя AN/ASQ-228 ВМС США F/A-18F Super Hornet, когда он следовал за, до сих пор неопознанным, летающим объектом над Тихим океаном недалеко от Сан-Диего 14 ноября 2004 года.

В кадре пилот Super Hornet, передвигается со скоростью 252 узла на высоте почти шести тысяч метров, переключаясь между инфракрасным и визуальным режимами своего дисплея, когда датчик пытался зафиксировать размытый, продолговатый или похожий на пилюлю объект. Летающий объект выглядел белым в ИК-режиме и черным в обычном. Это говорит о том, что датчик уловил излучение, температуру или отражение объекта.

Также появилось видео после инцидента, когда коммандер Дэвид Фравор, ветеран ВМС, прикомандированный к эскадрилье авианосных истребителей USS Nimitz VFA-41 Black Aces, выполнял тренировочную миссию у Сан-Диего. «Это был реальный объект, он существовал, и я его видел», – рассказывал Фравор газете Washington Post. Он также отметил, что считает его происхождение внеземным.

Во время учений командиры приказали Фравору перехватить объект, который появлялся на высоте 24 тыс. метров, выше дальности действия радаров воздушного поиска SPY-1 типа Ticonderoga, до того, как объект внезапно оказался на высоте шесть тысяч метров. «Официальные лица сказали, что они отслеживали пару десятков этих объектов в течение нескольких недель», – сообщает газета.

История, которая последовала за этим, циркулировала в мире военной авиации и в сообществе истребителей в течение нескольких лет, включая статью бывшего пилота ВМС F-14A Tomcat Пако Кьеричи в Fighter Sweep. Получив приказ перехватить объект, Фравор на своем реактивном самолете, позывной FASTEAGLE 01, направился к нему на E-2 Hawkeye.

Сенсоры Hawkeye, однако, не смогли обнаружить объект и направить его к нему, поэтому Принстон направил FASTEAGLE 01 и ведомого Фравором, FASETEAGLE 02. У Фравора даже уточнили наличие оружия, но его не было. У него было всего две учебные ракеты. Под самолетами Фравор не увидел ничего, кроме океана.

С этого момента все четыре экипажа были вне поля зрения. Первым необычным признаком, обнаруженным Дейв, была область белой воды на поверхности, на которую Чикс смотрел через плечо, когда улетал. Он вспоминает, что думал, что объект был размером с Boeing 737, и, возможно, контакт, на который они направлялись, был авиалайнером, только что потерпевшим крушение. Он опустил свой F-18 ниже, чтобы лучше рассмотреть. Спустившись до шести тысяч метров он был поражен видом белого объекта, который двигался прямо над вспенивающейся водой. Он был весь белый, безликий, продолговатый и совершал незначительные боковые движения, оставаясь на постоянной низкой высоте над водой.

В своих комментариях Дэйв, его подчиненные и две другие команды заявили, что объект изначально парил как истребитель Харриер. Они описали объект однородно белого цвета, около 14 метров в длину (примерно размером с истребитель), с заметной средней линией горизонтальной оси (как у фюзеляжа), но без видимых окон, гондол, крыльев или силовых установок.

Также не было явного выхлопа. Затем объект в форме пилюли «направил один из своих тонких концов к нему» и поднялся в «правильном 2-круговом потоке», а потом разогнался со скоростью, равной «нескольким Махам».

Видео с сенсорного дисплея AN/ASQ-228 было получено позже в тот же день с другим набором истребителей. Перед взлетом объект в этот момент казался неподвижным.

Это согласуется с отчетом ВМС США, полученным To The Stars Academy of Arts and Science, исследовательской компанией по НЛО, которая опубликовала эти кадры. Пилоты ВМФ, по-видимому, сначала предположили, что объект мог быть секретным испытанием ракеты с подводной лодки. В отчете ВМФ цитируется источник, указывающий, что объект маневрировал способом, «который, казалось, нарушал законы физики», и «закладывал бессмысленные углы, которые делали невозможным любое столкновение с F-18».

Так что это было? Секретный тестовый проект США? Секретный дрон или гиперзвуковое оружие? Маневренный десантный корабль или что-то вроде проекта Falcon от DARPA? Командование военно-воздушных сил США, которое испытывает бортовое вооружение, имеет контролируемое морское и воздушное пространство площадью 93 000 квадратных километров у побережья Южной Калифорнии. А проект Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 достиг скорости 22 Маха, хотя и спустя шесть лет после обнаружения объекта в Тихом океане в 2004 году.

Или, возможно, это была тщательно продуманная мистификация, или ошибка программного обеспечения или датчика. Может быть, атмосферное возмущение? Или, скажем, это был космический корабль пришельцев, оснащенный технологией, которую наш крошечный мозг не мог понять.

Очевидцы, даже летчики-истребители, подвержены человеческим ошибкам. Пилоты также знают, как работают самолеты, и вера в то, что в небе есть что-то необычное, более распространена в этом сообществе, чем можно предположить. Фравор, безусловно, верит в увиденное, и многие летчики ему вторят.

Миссия Пентагона по охоте за НЛО, Программа расширенной идентификации аэрокосмических угроз, все еще частично засекречена. В любом случае, даже если объяснение столь же банально, как испытание оружия, свидетельства очевидцев и кадры FLIR делают это интересной загадкой, заслуживающей дальнейшего изучения. Не имеет значения, видел ли Фравор объект внеземного или земного происхождения.