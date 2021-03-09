National Interest рассказал о секретных операциях США с участием подлодки-шпиона

Одна из самых необычных подводных лодок времен холодной войны была названа в честь одной из самых необычных рыб в море.

Палтус – камбалообразные, донные хищники, которые, в отличие от обычных рыб, лежат боком с двумя глазами на одной стороне головы и устраивают засаду на проплывающую мимо добычу.

Непосредственно о Halibut

Как и палтус из камбалообразных, Halibut была подводной лодкой необычного вида, а также проводила значительное количество времени на дне океана. Halibut была «шпионской подводной лодкой» и выполняла одни из самых засекреченных миссий во времена «холодной войны», отмечают авторы статьи в The National Interest, адаптированный перевод которой приводит Discover24.

Halibut была построена как один из первых ракетных кораблей ВМС США большой дальности. Подводная лодка была первой построенной с нуля с Regulus II – большой крылатой ракетой с турбореактивным двигателем. Ракета была спроектирована для запуска с палубы подводной лодки с аппарелью, ведущей в носовую часть корабля, где в общей сложности хранилось пять ракет. Это привело к необычному внешнему виду, похожему на «змею, переваривающую большую еду». У Halibut также было шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, но торпеды использовались только для самообороны.

Как отмечают авторы издания, Halibut была на тот момент единственной в своем роде подводной лодкой. При длине 107 метров и ширине в 9 метров она была по размерам идентична подводным лодкам с радарным пикетом класса Sailfish, но ее ракетные складские помещения и пусковое оборудование увеличили подводное водоизмещение до пяти тысяч тонн. Реактор S3W давал скорость более двадцати узлов и неограниченную дальность передвижения, полезная черта, учитывая, что у Regulus II дальность полета составляла 1850 км.

Regulus II вскоре нашли замену

На смену Regulus II пришла баллистическая ракета Polaris, запускаемая с подводных лодок, твердотопливный двигатель которой позволил создать более компактную ракету с гораздо большей дальностью действия. Комбинация Polaris и новых подводных лодок с баллистическими ракетами типа Джордж Вашингтон, класс подлодок с баллистическими ракетами, привела к отсутствию у Halibut работы. Regulus II была отменена всего за семнадцать дней до ввода подлодки в эксплуатацию.

Halibut четыре года эксплуатировалась как подводная лодка Regulus. В 1965 году военно-морской флот, осознав, что подводная лодка с большим встроенным внутренним отсеком может быть полезна, поставил Halibut в сухой док в Перл-Харборе для капитального ремонта, который обошелся в 70 миллионов долларов (205 миллионов долларов на сегодняшние деньги). Она получила фотолабораторию, люки для водолазов, чтобы они могли входить и выходить из субмарины во время погружения, а также двигатели, которые помогали ей сохранять неподвижное положение.

Halibut была перестроена с помещениями для работы с двумя дистанционно управляемыми транспортными средствами по прозвищу Fish. 3,6 м в длину, оснащенная камерами, стробоскопами и сонаром, Fish могла искать объекты на глубине до 7,6 тыс. метров. Ее можно было запускать и извлекать из бывшего отсека для хранения ракет, который теперь назывался «пещерой летучих мышей». 24-разрядный мэйнфрейм, очень сложный для того времени, анализировал данные датчиков Fish.

«Бархатный кулак»: миссия Halibut по поиску обломков К-129

После капитального ремонта Halibut была преобразована из атомной подводной лодки с управляемыми ракетами в ядерную ударную подводную лодку и передана в группу глубокого погружения, которой поручено выполнять миссии по поиску и извлечению в открытом море. В середине июля 1968 года Halibut была отправлена на «Бархатный кулак» – сверхсекретную миссию по поиску места крушения советской подводной лодки К-129. K-129 была подводной лодкой с баллистическими ракетами класса Golf II, затонувшей в марте того же года примерно в 3 тыс. км. от побережья Гавайев.

К-129 затонула вместе с тремя баллистическими ракетами средней дальности Р-21. Р-21 была одноступенчатой ракетой с дальностью полета 1,6 тыс. км. и ядерной боеголовкой мощностью 800 килотонн. Потеря подводной лодки предоставила правительству США уникальную возможность забрать ракеты и их боеголовки для изучения.

Halibut была идеальным кораблем для этой задачи. Оказавшись на станции, она развернула Fish и начала акустическое сканирование дна океана. После кропотливых поисков и получения более 20 тысяч фотографий команда Halibut обнаружила обломки советской подлодки. В результате Halibut и ее команда были награждены грамотой президента США за «несколько миссий, имевших значительную научную ценность для правительства Соединенных Штатов». Вклад Halibut в усилия по извлечению K-129 оставался секретом на протяжении нескольких десятилетий.

«Колокольчики плюща» – для операции по прослушке СССР лодку модифицировали

В 1970 году Halibut была снова модифицирована, чтобы приспособить ее к подлодкам ВМФ СССР. В следующем году она снова вышла в море для участия в секретной операции «Колокольчики плюща» по установке кранов на подводных коммуникационных кабелях, соединяющих советскую базу подводных лодок с баллистическими ракетами в Петропавловске на полуострове Камчатка и штаб-квартиру Тихоокеанского флота Москвы во Владивостоке.

Отводы, установленные водолазами и Fish, позволили Вашингтону прослушивать трафик сообщений для советских ядерных сил. Миссии «Колокольчиков плюща», проводившиеся на дне холодного Охотского моря, выполнялись с высочайшим уровнем секретности, поскольку СССР быстро отказались бы от использования подводных кабелей, если бы знали, что они скомпрометированы.

Итоги 16 лет службы

Halibut была списана 1 ноября 1975 года после 1232 погружений и более 16 лет службы. Корабль был удостоен двух наград президентского отряда (второй – в 1972 году за миссии «Колокольчики плюща») и отряда военно-морского флота. Однако роль подводных лодок в шпионаже не была потеряна – она была передана лодке специального назначения Parche. Сегодня считается, что эту задачу взял на себя военный корабль США «Джимми Картер» – субмарина с особенно низким профилем. Роль подводных лодок в сборе разведывательной информации сохраняется.