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Египет получил от США предупреждение из-за заключения контракта с Россией о поставках истребителей Су-35.

Об этом рассказал катарский телеканал «Аль-Джазира». Как сообщается, контакт между Египтом и Россией был заключён почти три года назад. Согласно этому контракту, Египет должен получить от России 24 истребителя Су-35. Сумма контракта составила около двух миллиардов долларов.

Заключённый контракт вызвал сильное недовольство со стороны США, Сейчас, как указывается, администрация США явно намекнула на то, что собирается ввести против Египта санкции, если они продолжат покупать у России вооружение. Так, в качестве этих санкций предусмотрен пакет CAATSA.

В настоящее время Каир ищет выход из ситуации, не желая оказаться под санкциями США.

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