Китайские военно-воздушные силы стремятся не просто конкурировать с ВВС США, но и быть лучше них. Все в погоне за уникальной китайской стратегией. Для этого руководство Пекина покупает доступные технологии, копирует недоступные и вводит новшества, где ничего другого не остается. Статья об этом была опубликована иностранным журналом National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Таков вывод нового исследования Скотта Гарольда, аналитика калифорнийского аналитического центра RAND. Исследование Гарольда могло бы помочь американским военным планировщикам понять уязвимость американских войск в войне с Китаем, а также восприятие Китаем собственных слабостей.

«Народно-освободительная армия стремится конкурировать с вооруженными силами США не в целом, а для достижения политических целей, которые коммунистическая партия Китая ставит перед НОАК», – пишет Гарольд в своей статье.

Он перечисляет стратегические цели китайских военно-воздушных сил: защита воздушного пространства Китая, контроль конфликта над Тайванем и проецирование силы в Восточном и Южно-Китайском морях внутри первой цепи островов с целью претензий на оспариваемые объекты суши и морские просторы.

Для достижения этих целей военно-воздушное вооружение Пекина опирается на новые и старые технологии: некоторые из них китайское правительство законно приобрело или разработало самостоятельно, а другие скопировало.

«Китайская военно-космическая мощь представляет собой сочетание унаследованных возможностей, полученных из эпохи холодной войны; оборудования, закупленного в России и Украине; копий и подделок российских планеров, произведенных с помощью комплектов или путем реверс-инжиниринга; небольшое, но растущее число истребителей-бомбардировщиков нового поколения, которые, по всей видимости, были разработаны частично на основе скопированных конструкций планеров США; усовершенствованные, но не слишком развитые, баллистические и крылатые ракеты; и растущий, в основном отечественный, портфель космических и противокосмических средств», – пишет Гарольд.

Например, китайские авиакосмические фирмы закупили, а затем скопировали истребители Су-27 из России. «Получив такие технологии, иногда в ограниченных количествах, Китай часто стремится перепроектировать их, чтобы производить на месте, процесс, который сегодня китайские аналитики описывают как «IDAR» или «внедрять, переваривать, усваивать и обновлять».

«Когда иностранные закупки невозможны, – продолжает Гарольд, – Китай обычно стремится украсть иностранные технологические разработки или наблюдать за зарубежными практиками с прицелом на копирование и адаптацию их к потребностям НОАК».

Возможно, наиболее примечательно то, что китайские хакеры украли данные, связанные с американской программой истребителей-невидимок F-35. Эта информация могла повлиять на разработку китайских истребителей-невидимок J-20 и J-31.

Копирование – это уловка. «Когда покупка или копирование невозможны, Китай пытается найти новаторские решения своих военных проблем», – объясняет Гарольд.

Например, Китай является мировым лидером в области гиперзвуковых технологий. И не зря. Китайское руководство решило, что сверхбыстрые боеприпасы имеют уникальную ценность для оборонительной стратегии страны, которая направлена на предотвращение действий американских войск вблизи Китая, чтобы, скажем, помочь защитить Тайвань от китайского нападения. Ни одна другая страна, даже Соединенные Штаты, не инвестирует в гиперзвуковые технологии так много, как Китай.

Точно так же китайские военно-воздушные силы по существу игнорируют целые классы технологий, которые, по их мнению, не подходят для их основных задач. «Китай не стал вкладывать деньги в космические спутники для раннего предупреждения о баллистических ракетах, как это делают Соединенные Штаты», – цитирует слова эксперта Гарольд.

Он объясняет, что понимание подхода китайских ВВС к технологиям может помочь ВВС США спланировать собственные средства поражения. «Более глубокое знание сильных и слабых сторон военной аэрокосмической отрасли Китая может помочь увести ВВС США из областей, в которых страна обладает значительным потенциалом, к областям, где их слабые стороны могут быть лучше использованы».

Например, китайские военно-воздушные силы напрямую копируют ВВС США, когда дело касается истребителей и истребительных операций. Военно-воздушные силы США представляют собой смесь многоцелевых F-16 и F-15 и, в настоящее время, несколько меньшее количество специализированных истребителей-невидимок F-22 и F-35.

Точно так же Китай размещает большое количество обычных истребителей J-10, которые, по утверждению некоторых аналитиков, основаны на израильских технологиях, наряду с несколькими скрытными истребителями J-20.

Военно-воздушные силы США делают упор на реалистичную подготовку в условиях войны. Китайские военно-воздушные силы начали организовывать собственные тренировки в том же направлении. Подразумевается, что Китай намерен вести кампанию по достижению превосходства в воздухе примерно так же, как Соединенные Штаты, и планирует нанести поражение ВВС США на собственных условиях.

Напротив, в космосе китайцы, похоже, удовлетворены тем, что американцы разворачивают больше и более совершенных спутников наблюдения. Вместо того чтобы конкурировать в космосе с Соединенными Штатами, Китай создает препятствия для одиночной гонки американцев – в виде противоспутникового оружия, аналогов которому у ВВС США нет. Если бы Китай действительно применил это оружие, он мог бы разбросать обломки по низкой орбите, лишив легкого доступа в космос все страны.

Смысл очевиден. «В обозримом будущем Китаю не понадобится космос, как Соединенным Штатам», – сказал Гарольду один эксперт.

Но выбор Китая может открыть возможности для вооруженных сил США. Решив не разрабатывать космическую систему наблюдения, Китай не имеет поддержки на случай, если силам США удастся нанести поражение датчикам воздушного, наземного и морского базирования путем разрушения, создания помех или скрытности.

Решив в военное время противостоять истребительным эскадрильям ВВС США в прямом бою с аналогичными самолетами и обучением, китайские ВВС делают ставку на то, что они смогут разработать лучшие истребители и лучше натренировать пилотов, чем это делают американцы.

Но, несмотря на стремительный рост китайской аэрокосмической промышленности с конца 1990-х годов, в 2018 году американские компании по-прежнему производят все больше и больше различных типов истребителей.

Китайской компанией Chengdu Aircraft Industries Group, как сообщается, было произведено около 20 J-20 истребителей-невидимок с первого полета в 2011 году. ВВС США имеет около 180 F-22 и 200 F-35 истребителей-невидимок и продолжает собирать новые F-35 со скоростью около 40 в год. ВСС США планируют увеличить производство F-35 до 60 в год, начиная с 2024 года.