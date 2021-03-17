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Земля – это живое существо, на одном из этапов развития которого ему потребовались организмы, способные участвовать в процессе трансформации энергии. Именно поэтому на планете появился человек, считает российский уфолог Валерий Уваров.

Такие выводы он сделал после многолетнего изучения древнейших египетских и шумерских текстов. Именно в этих письменах говорится, что планеты представляют собой живые организмы, проходящие несколько ключевых этапов развития.

Изначально Земля не нуждалась в биосфере, однако на одном из этапов эволюции ей потребовалась энергия. Именно поэтому были созданы живые существа – животные, люди, природа, – которые все вместе и составили ту биосферу, которая наблюдается в настоящий момент.

По словам Уварова, создала их сама планета. Поэтому гуманоиды, которые могут жить в космическом пространстве, не могут никак отличаться от людей. Они создаются по одному и тому же принципу и с той же целью, поэтому получаются такими же, как мы.

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