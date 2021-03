Разработчики ПО получили доступ к бета-версиям операционных систем iOS 14.5 beta 3 и iPadOS 14.5 beta 3. Сейчас неизвестно, какие именно функции привносит в версию 14,5 это обновление, однако Apple заявляет, что с ними она станет наиболее крупным за последнее время релизом.

Так, уже известно о том, что в обеих ОС 14,5 будет опция, позволяющая осуществлять разблокировку девайса по лицу, скрытому за медицинской маской. Также среди интересных функций эксперты выделяют краудсорсинг в Apple Maps, поддержку контроллеров игровых консолей Series X и DualSense PS5, работу с сетью 5G на двухсимочных аппаратах.

Несмотря на то, что очередная бета-версия адресована разработчикам, ее можно установить на следующие устройства:

– iPhone 12

– iPhone 12 mini

– iPhone 12 Pro

– iPhone 12 Pro Max

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone SE (1-го поколения)

– iPhone SE (2-го поколения)

– iPod touch (7-го поколения)

– iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения)

– iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения)

– iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения)

– iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения)

– iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения)

– iPad Pro 12,9 дюйма (1-го поколения)

– iPad Pro 10,5 дюйма

– iPad Pro 9,7 дюйма

– iPad (7-го поколения)

– iPad (6-го поколения)

– iPad (5-го поколения)

– iPad mini (5-го поколения)

– iPad mini 4

– iPad Air (3-го поколения)

– iPad Air 2.

Для этой цели достаточно перейти в раздел настроек «Обновление программного обеспечения», и нажать кнопку «Загрузить и установить».