Команде специалистов из Барселоны (Испания) и Новосибирска (РФ) удалось изготовить уникальный катализатор, способный заметно уменьшить содержание угарного газа в земной атмосфере.

Согласно словам исследователей, одно из главных преимуществ новейшей разработки заключается в возможности ее использования при низких температурах. Благодаря сочетанию церия и платины, химическая реакция в устройстве происходит даже при снижении температуры до -50 градусов Цельсия.

Указывается, что катализатор обладает широкой сферой использования. Его можно будет устанавливать в тепловых электростанциях или в обычных транспортных средствах. Единственным недостатком технологии является ее сравнительно высокая стоимость. В настоящее время ученые пытаются найти решение данной проблемы.