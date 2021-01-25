Ученые узнали, что динозавры для общения использовали клоаку

Окаменелости динозавров всегда поражали своими рогами и шипами, очаровывали длинными шеями и 30-сантиметровыми зубами. Однако задней части динозавров уделялось меньше внимания, может быть, из соображений эстетики, а может из-за недостаточно сохранившихся окаменелостей мезозойских жителей.

Но случайное открытие в немецком музее помогло понять историю, стоящую за попой одного динозавра, показав, что отверстие существа могло «подсвечиваться» в коммуникативных целях, так же как бабуины пользуются ягодицами для общения сегодня.

Задняя часть динозавра отличается от той, которая имеется у млекопитающих. У последних разные отверстия для размножения и дефекации, однако у динозавров и их родственников имеется только одно заднее отверстие, называемое клоакой. Это универсальное отверстие использовалось для дефекации, мочеиспускания, спаривания и откладки яиц.

Хотя давно известно, что у вымерших динозавров была клоака, ни одно ископаемое не сохранило эти части достаточно хорошо, чтобы их можно было внимательно изучить. Но недавно в результате ряда удивительных открытий окаменелостей динозавров на северо-востоке Китая были обнаружены птичьи и нептичьи динозавры с безукоризненно сохранившимися перьями и четкими отметинами на чешуйчатой коже.

Новое измерение

Эти китайские окаменелости настолько хорошо сохранились, что виден даже пигмент меланин, определяющий цвет кожи, волос и чешуек. Это позволило палеонтологам реконструировать динозавров с их оригинальными цветными узорами, преобразовав монохромные двумерные окаменелости в красочные трехмерные изображения.

С помощью палеохудожника Боба Николлса были реконструированы оригинальные цветовые узоры небольшого травоядного динозавра под названием пситтакозавр, который жил более 100 миллионов лет назад. Это травоядный динозавр размером с лабрадора, тесно связанный с гораздо более крупной группой динозавров цератопсов, самым известным примером которой является трицератопс.

Реконструкция стала возможной благодаря окаменелому образцу, хранящемуся в Зенкенбергском музее естественной истории во Франкфурте. Проецируя эту реконструкцию на трехмерную модель в натуральную величину, ученые обнаружили, что у нее был камуфляж с контрастным затемнением, что помогало динозавру скрываться в лесных областях.

Нижний предел

Но у этого конкретного динозавра все еще имелись некоторые секреты. После завершения исследования цветовых узоров пситтакозавра ученые вернулись в Зенкенбергский музей, чтобы снять видео-аннотацию, в которой показано воссоздание цвета динозавра.

Во время съемок группа исследователей заметила, что отверстие клоаки очень хорошо сохранилось. Ученые решили восстановить и эту менее изученную часть анатомии динозавра.

Окончательная реконструкция показала пару губ по обе стороны от отверстия, которые расширялись наружу в направлении кончика хвоста. Между губами часть хвоста образовывала опухшую мочку. Вместе эти три части образуют точку входа для спаривания и точку выхода яиц, фекалий и мочи. Если бы это был самец, отверстие, вероятно, скрывало бы и пенис.

Ученые отметили, что чешуйки на губах клоаки были очень темными из-за пигмента меланина внутри них. Поскольку нижняя часть динозавра была светлой, темная клоака резко выделялась, когда пситтакозавры были живы. Пытаясь объяснить это, ученые обратились к похожим примерам современной природы.

Сравнение задов

Динозавры и птицы сосуществовали вместе в древние времена. Известно, что птицы развили визуальные сигналы для распознавания видов и пола. Очевидный пример – яркое оперение самца павлина.

Некоторые живые птицы на самом деле используют визуальные сигналы клоаки, хотя редко, учитывая, что они закрыты перьями. Один современный пример, альпийская завирушка (Alpine Accentor). В период спаривания самка демонстрирует красочную клоаку.

Похоже, у динозавров также были развитые формы визуальной сигнализации, такие как переливающиеся перья. А так называемые «голые» динозавры, покрытые чешуей, а не перьями, вполне могли использовать клоаку для таких целей.

Таким образом, хорошо сохранившаяся окаменелость динозавров дала редкую возможность увидеть широко распространенное социальное поведение этих животных, хотя трудно сказать, использовалось ли оно в период спаривания или для других форм общения.

На самом деле нельзя сказать наверняка, пока не будет больше хорошо сохранившихся окаменелостей клоакальных отверстий, с которыми можно было бы сравнить выводы. Но эти данные определенно говорят о том, что сотни миллионов лет назад динозавры использовали клоаку для общения.

Отметим, что ранее ученые пришли к выводу, что динозавры вымерли из-за удара астероида, а не из-за извержений вулканов. А в Аргентине накануне обнаружили самого крупного сухопутного динозавра.