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Окаменелости динозавров всегда поражали своими рогами и шипами, очаровывали длинными шеями и 30-сантиметровыми зубами. Однако задней части динозавров уделялось меньше внимания, может быть, из соображений эстетики, а может из-за недостаточно сохранившихся окаменелостей мезозойских жителей.

Но случайное открытие в немецком музее помогло понять историю, стоящую за попой одного динозавра, показав, что отверстие существа могло «подсвечиваться» в коммуникативных целях, так же как бабуины пользуются ягодицами для общения сегодня.

Задняя часть динозавра отличается от той, которая имеется у млекопитающих. У последних разные отверстия для размножения и дефекации, однако у динозавров и их родственников имеется только одно заднее отверстие, называемое клоакой. Это универсальное отверстие использовалось для дефекации, мочеиспускания, спаривания и откладки яиц.

Хотя давно известно, что у вымерших динозавров была клоака, ни одно ископаемое не сохранило эти части достаточно хорошо, чтобы их можно было внимательно изучить. Но недавно в результате ряда удивительных открытий окаменелостей динозавров на северо-востоке Китая были обнаружены птичьи и нептичьи динозавры с безукоризненно сохранившимися перьями и четкими отметинами на чешуйчатой коже.

Новое измерение

Ученые узнали, что динозавры для общения использовали клоаку

Эти китайские окаменелости настолько хорошо сохранились, что виден даже пигмент меланин, определяющий цвет кожи, волос и чешуек. Это позволило палеонтологам реконструировать динозавров с их оригинальными цветными узорами, преобразовав монохромные двумерные окаменелости в красочные трехмерные изображения.

С помощью палеохудожника Боба Николлса были реконструированы оригинальные цветовые узоры небольшого травоядного динозавра под названием пситтакозавр, который жил более 100 миллионов лет назад. Это травоядный динозавр размером с лабрадора, тесно связанный с гораздо более крупной группой динозавров цератопсов, самым известным примером которой является трицератопс.

Реконструкция стала возможной благодаря окаменелому образцу, хранящемуся в Зенкенбергском музее естественной истории во Франкфурте. Проецируя эту реконструкцию на трехмерную модель в натуральную величину, ученые обнаружили, что у нее был камуфляж с контрастным затемнением, что помогало динозавру скрываться в лесных областях.

Нижний предел

Но у этого конкретного динозавра все еще имелись некоторые секреты. После завершения исследования цветовых узоров пситтакозавра ученые вернулись в Зенкенбергский музей, чтобы снять видео-аннотацию, в которой показано воссоздание цвета динозавра.

Во время съемок группа исследователей заметила, что отверстие клоаки очень хорошо сохранилось. Ученые решили восстановить и эту менее изученную часть анатомии динозавра.

Окончательная реконструкция показала пару губ по обе стороны от отверстия, которые расширялись наружу в направлении кончика хвоста. Между губами часть хвоста образовывала опухшую мочку. Вместе эти три части образуют точку входа для спаривания и точку выхода яиц, фекалий и мочи. Если бы это был самец, отверстие, вероятно, скрывало бы и пенис.

Ученые отметили, что чешуйки на губах клоаки были очень темными из-за пигмента меланина внутри них. Поскольку нижняя часть динозавра была светлой, темная клоака резко выделялась, когда пситтакозавры были живы. Пытаясь объяснить это, ученые обратились к похожим примерам современной природы.

Сравнение задов

Динозавры и птицы сосуществовали вместе в древние времена. Известно, что птицы развили визуальные сигналы для распознавания видов и пола. Очевидный пример – яркое оперение самца павлина.

Ученые узнали, что динозавры для общения использовали клоаку

Некоторые живые птицы на самом деле используют визуальные сигналы клоаки, хотя редко, учитывая, что они закрыты перьями. Один современный пример, альпийская завирушка (Alpine Accentor). В период спаривания самка демонстрирует красочную клоаку.

Похоже, у динозавров также были развитые формы визуальной сигнализации, такие как переливающиеся перья. А так называемые «голые» динозавры, покрытые чешуей, а не перьями, вполне могли использовать клоаку для таких целей.

Таким образом, хорошо сохранившаяся окаменелость динозавров дала редкую возможность увидеть широко распространенное социальное поведение этих животных, хотя трудно сказать, использовалось ли оно в период спаривания или для других форм общения.

На самом деле нельзя сказать наверняка, пока не будет больше хорошо сохранившихся окаменелостей клоакальных отверстий, с которыми можно было бы сравнить выводы. Но эти данные определенно говорят о том, что сотни миллионов лет назад динозавры использовали клоаку для общения.

Отметим, что ранее ученые пришли к выводу, что динозавры вымерли из-за удара астероида, а не из-за извержений вулканов. А в Аргентине накануне обнаружили самого крупного сухопутного динозавра.

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