Моделирование удара астероида Чикшулуб, который произошел 66 млн лет назад, показывает, что это событие превратило мир в непригодный для жизни динозавров. Астероид упал на Землю в конце мелового периода, неподалеку от побережья современной Мексики. Ранее ученые полагали, что его удар уничтожил всех динозавров, за исключением тех, что позднее стали птицами.

Однако некоторые исследователи полагали, что 75% всей жизни на Земле в тот период погибли из-за извержений крупных вулканов, тянувшихся десятки тысяч лет.

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона, Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона продемонстрировала, что удар астероида мог стать причиной появления условий, неблагоприятных для жизни динозавров по всему миру. Однако одновременно с этим не исключается и вероятность воздействия вулканических извержений, которые в долгосрочной перспективе помогли жизни оправиться от удара астероида. Результаты исследования представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ведущий научный сотрудник, доктор Алессандро Кьяренца, глава исследования, отмечает: «Мы показали, что падение астероида влияло на климат в течение десятков лет. Эти воздействия на окружающую среду уничтожали подходящие для динозавров условия жизни. Этого было достаточно, чтобы нанести вред глобальным экосистемам. Наше исследование является первым, подтверждающим, что причиной исчезновения динозавров является холод, уничтоживший местообитания динозавров по всему миру».

От удара астероида мелкие частицы и газы поднялись высоко в атмосферу, блокируя солнце в течение многих лет, провоцирую глобальную зиму. Извержения вулканов также выбрасывают в атмосферу газы и частицы, блокирующие солнце. Примерно в период вымирания на Деканских траппах, расположенных в современной Индии, десятки тысяч лет длились извержения.

Чтобы понять, какой из факторов имеет большее влияние, ученые использовали геологические маркеры климата и математические модели. В своей работе группа ученых объединила эти методы с информацией о том, какие факторы окружающей среды требуются для развития каждому виду динозавров.

После была составлена карта местности, где данные факторы, несмотря на удар астероида и массивный вулканизм, были сохранены. Выяснилось, что удар астероида уничтожил все потенциальные места обитания динозавров, вулканизм оставил нетронутой лишь небольшую часть земли вокруг экватора.

Один из ведущих авторов исследования доктор Алекс Фарнсворт из Бристольского университета отмечает: «Мы не стали брать за основу только геологические данные, мы сделали следующий шаг, добавив экологические измерения к работе. Это показало, как колебания климата влияли на экосистемы».

Еще один автор доктор Филип Мэннион из Университетского колледжа Лондона добавляет: «В рамках этого исследования ключевые геологические и климатические данные сочетаются с моделированием. Мы показали, какое разрушительное влияние оказало падение астероида. По сути, это можно сравнить с синим экраном для компьютера».

Несмотря на выброс вулканами газа и частиц, блокирующих солнце, они также выделяют углекислый газ, который создает парниковый эффект. В краткосрочной перспективе, влияние газов и частиц намного более сильное. Однако в долгосрочной, углекислый газ накапливается, нагревая планету.

После начала глобальной зимы, пришедшей вслед за ударом астероида, моделирование демонстрирует, что выбросы вулканами углекислого газа помогли вернуть нормальные температуры во многих местах, что способствовало восстановлению жизни на планете.

Доктор Кьяренца подчеркивает: «Судя по новым данным, извержения вулканов, происходящие примерно в то же время, что и падение астероида, помогли сократить воздействие на окружающую среду, повысить температуру и после наступления глобальной зимы. Это позволило животным и растениями вернуться к нормальной жизни. При этом количество видов увеличилось».