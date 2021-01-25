Присутствующий на церемонии спуска на воду нового фрегата «Стамбул» турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что в 45-дневной Карабахской войне одну из важных ролей исполнили беспилотники «Байрактар». Он также отметил, что Турция входит в тройку лучших государств мира по строительству беспилотной авиации.

По словам Эрдогана, канадские производители отказали Турции в поставке камер для БПЛА Bayraktar TB2. Поэтому пришлось научиться делать собственное оптическое оборудование.

«Плохие соседи сделали нас хозяевами», – отметил турецкий президент.

Канада является партнером Турции по НАТО и не захотела, чтобы ее комплектующие использовались в оружии, убивающем армян. Эрдоган ответил на это, что Армения убивала азербайджанцев, которые всегда были друзьями для турок, поэтому не помочь им он не имел никакого морального права.

Также турецкий лидер отметил, что государство вышло на почетное десятое место среди стран, способных строить собственные боевые корабли.