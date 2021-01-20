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Ожирение увеличивает риск возникновения редкого заболевания мозга, которое становится причиной хронических головных болей и слепоты, доказала группа английских ученых в своей научной работе.

Исследователи из Уэльса проанализировали 1765 случаев идиопатической внутричерепной гипертензии (IIH) – состояния, при котором у пациента наблюдаются симптомы опухоли.

Это происходит, когда давление в жидкости, окружающей мозг, поднимается. Вследствие этого могут возникнуть проблемы различной степени со зрением вплоть до слепоты. Также увеличивается вероятность появления хронических головных болей.

В результатах исследования отмечено, что диагнозы IIH выросли в шесть раз в период с 2003 по 2017 год. К примеру, в 2013 году расстройство выявлялось примерно у 2 человек из 100 000, а через 4 года этот показатель составлял уже 8 человек. Также выяснилось, что наиболее подвержены риску заболевания женщины детородного возраста (85% случаев из проанализированных 1765 выявлялись у женщин).

Команда нашла сильные связи – как для мужчин, так и для женщин – между более высокими показателями массы тела (ИМТ) и риском развития расстройства.

Среди женщин было 180 случаев, когда у пациентки отмечался высокий индекс массы тела, и 13 случаев, когда женщины имели “идеальный” ИМТ.

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