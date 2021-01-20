Об этом сообщается в статье издания Popular Mechanics, автором которой стал помощник по закупкам ВВС США Уилл Ропер, переведенной на русский язык «Лентой».

Как отмечает специалист, алгоритмическая война уже идёт, а главным оружием на сегодняшний день выступают технологические стартапы и коммерческие технологии.

Рассуждая о современной оснащенности американских войск, Ропер заострил внимание читателей на геймификации войны для компьютерных приложений. В частности, он отметил, что на современных U-2 есть система ИИ, которую первоначально разрабатывали совершенно для других целей – игры в шахматы.

Не останавливаясь только на коммерческих технология и стартапах, чиновник (с докторской степенью по математике в Оксфорде, на минуточку) относит к перспективным «орудиям алгоритмической войны» синтетическую биологию и космонавтику.

К финалу статьи Уилл Ропер приходит к выводу, что на сегодняшний день императивом национальной безопасности можно считать победу в рыночной гонке для всех видов технологий.

Ранее Ропер сообщал СМИ об испытаниях в США истребителя шестого поколения.