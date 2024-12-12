Вопрос о необходимости ношения бюстгальтера вызывает интерес у многих женщин. Арина Мамина, терапевт, диетолог и нутрициолог из Уфы, в беседе с изданием UfacityNews.ru рассказала о влиянии этого элемента гардероба на здоровье и комфорт, а также дала рекомендации по выбору подходящего белья.

По словам специалиста, постоянная поддержка груди в виде бюстгальтера не является обязательной для всех женщин. Основную функцию поддержки выполняют мышцы и связки. Исключение составляют ситуации, связанные с физической активностью, тренировками или другими нагрузками, где бюстгальтер может защитить грудь от травм и дискомфорта. Однако для женщин с крупным размером груди значение правильного белья возрастает. Оно помогает избежать болей в спине, шее и плечах, а также поддерживает комфорт и форму груди при активной деятельности или длительном нахождении на ногах.

Мамина подчеркнула, что научные исследования не обнаружили прямой зависимости между ношением бюстгальтера и изменением формы или размера груди. Тем не менее, постоянная поддержка может замедлить естественные процессы опущения, происходящие с возрастом у всех женщин. Таким образом, решение о том, носить бюстгальтер или отказаться от него, зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей организма.

Особое внимание эксперт уделила правильному выбору белья. Бюстгальтер должен соответствовать параметрам фигуры и обеспечивать комфорт на протяжении всего дня. Неправильно подобранное бельё может вызвать дискомфорт и даже спровоцировать проблемы со здоровьем. В случае появления болей или неприятных ощущений Мамина рекомендует проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать оптимальный вариант.

Кроме того, забота о здоровье груди включает регулярные осмотры у маммолога. Это позволяет своевременно выявлять возможные патологии и принимать необходимые меры. По мнению эксперта, комплексный подход, включающий правильный выбор белья и регулярные обследования, является залогом здоровья и комфорта для каждой женщины.