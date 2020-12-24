Жители Великобритании и Евросоюза получат в канун Нового Года под елкой соглашение о безопасности и свободной торговле. Хотя официальное объявление об успехе переговоров ожидается в 24.12 утром 23 декабря, фунт резко вырос на торгах.

В среду 23 декабря днем переговорные группы с обеих сторон подтвердили, что они находятся на грани подписания соглашения о свободной торговле и безопасности, которое будет регулировать отношения между Великобританией и Европейским союзом с 1 января.

Близость сделки в четверг стала заголовком всех британских газет. Financial Times относительно сдержанно написала, что страны ЕС и Великобритания были на «волоске от исторического соглашения», таблоид Daily Mail украсил первую полосу изображением улыбающегося премьер-министра и слоганом «Аллилуйя! Веселый Брексмас », что переводится как «Аллилуйя! У нас веселое рождение Брексита».

Близкий к правительству таблоид «Sun» сошел с ума – на первой полосе улыбающийся Борис Джонсон в красном пальто Санта-Клауса вываливает подарки в дымоход, а заглавными буквами называют 24 декабря 2020 года «канун Брексита» и хвалят масштаб победы премьер-министра.

Лучше, чем ничего не делать

Результатом переговоров, которые проводились несколько раз с марта и прерывались пандемией, стал 1000-страничный документ стоимостью почти 750 миллиардов евро в год. Это крупнейшее торговое соглашение в истории Европейского Союза.

Хотя, по мнению экспертов, анализирующих информацию о содержании соглашения, это означает примерно отказ от правовой и экономической интеграции Соединенного Королевства с Европейским союзом примерно на 30 лет, это позволит избежать хаоса внезапного перехода на правила Всемирной торговой организации о торговых дорожных сборах.

Правила ВТО означают введение суточных тарифов – в некоторых случаях даже 40% – и ряда других барьеров вместо полностью открытого экономического обмена на едином рынке ЕС. О масштабах хаоса, которого позволяет избежать соглашение, свидетельствуют цифры: только в 2019 году стоимость экспорта Великобритании в ЕС составила 325 млрд евро (это 43% всего британского экспорта), а экспорт ЕС в Великобританию составил 415 млрд евро (это 52 процента всего британского импорта).

Помимо огромных экономических потерь, Brexit без сделки означал хаос на границах и дальнейшие проблемы для цепочек поставок в условиях карантина с высокой пандемией. Как это может выглядеть, у сторон была возможность выяснить, потому что Великобритания по-прежнему сталкивается с тысячами водителей, которые застряли из-за закрытия границы Францией после обнаружения в Англии нового штамма коронавируса.

Ратификация для гонок

После официального объявления участниками переговоров о принятии содержания соглашения обеими сторонами начнется лихорадочный процесс ратификации до 1 января, когда истечет переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС 11 месяцев назад.

В случае с Лондоном юридические процедуры не очень сложные. Парламент готовится к дополнительному заседанию 30 декабря, и после голосования в Палате общин и Палате лордов сделка подписывается только королевой. Политический риск выше, потому что неизвестно, как фракция «жестких сторонников Брексита» в партии Бориса Джонсона отреагирует на соглашение и поддержит ли оппозиция правительство сквозь зубы, полагая, что такое соглашение лучше, чем его отсутствие.

С европейской стороны процедуры более сложные, и в воскресенье истек крайний срок, предоставленный участникам переговоров Европейским парламентом, который требовал времени для тщательного изучения огромного соглашения.

Дипломаты ЕС начали процесс подготовки стран-членов к подписанию соглашения о Brexit, указывая на то, что соглашение с Великобританией может быть неизбежным.

В то же время законопроект будет разослан 27 странам-членам ЕС, каждая из которых имеет право вето.

Учитывая, что до окончания переходного периода 31 декабря так мало времени, в проекте документа говорится, что сделка должна быть одобрена с использованием ускоренной процедуры «предварительной заявки». Для этого требуется только согласие стран ЕС и британской стороны, в то время как Европейский парламент, который обычно голосует по такому тексту до того, как он станет законом, проголосует по сделке после нового года.

Лондон гнался за кроликом

На последней прямой переговорами лично руководили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Их участие позволило выйти из тупика в последней существенной разнице – разделении доли судов ЕС в ловле рыбы в британских водах стоимостью «всего» 650 миллионов в год. С экономической точки зрения, что менее важно, эта тема очень чувствительна в политическом отношении в Соединенном Королевстве, поскольку полученные суммы предназначены для того, чтобы позволить Джонсону поддержать обнищавшие города на британском побережье.

Квоты на вылов рыбы также должны стать символической победой Джонсона, поскольку на самом деле именно Великобритания в последние недели идет на уступки по одному вопросу за другим. Союз установил жесткие условия для открытого доступа на свои рынки.

Джонсону пришлось согласиться с правилами «равенства полей», которые не позволяли Великобритании субсидирование компаний и снижение стандартов с целью создания у них несправедливого преимущества перед конкурентами ЕС. В последние дни Джонсон также признал требование ЕС о включении в соглашение «эволюционной оговорки», которая предотвратит расхождение в юридических и нормативных актах в будущем.

Выхода из пандемии нет

Джонсон категорически отвергает еще один призыв отложить Brexit из-за пандемии, но анализы показывают, что пандемия в значительной степени способствовала уступкам с его стороны, поглощая огромные ресурсы и подталкивая темпы роста долга Великобритании до уровня, неизвестного с 1960-х годов.

Как для Великобритании, так и для Европейского союза соглашение означает возможность предотвращения присоединения к кризису, вызванному пандемией, другого, на этот раз самовольного.