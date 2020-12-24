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В северной части Сирии российские ВКС при поддержке сирийских вооруженных сил наносят мощные удары по джихадистам. Известно, что атака проводится сразу по двум фронтам у небольших населенных пунктах в провинциях Идлиб и Латакия.

В настоящее время подробности боевой операции не раскрываются, однако сообщается, что сирийская армия ведет обстрелы из тяжелых видов вооружения на земле, а бомбардировщики ВКС РФ осуществляют активную бомбардировку позиций боевиков.

Напомним, что в провинциях Идлиб и Латакия сейчас находятся остатки террористических группировок, которые не были уничтожены в ходе боев с представителями организации ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещена на территории РФ). Именно с ними ведут бои правительственные силы. Пока сложно сказать будут ли это лишь одиночные удары или масштабное наступление.

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