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Сервис Shazam составил список треков, которые пользователи приложения искали наиболее часто.

Первую строчку занял сингл Dance Monkey певицы из Австралии Tones and I (Тони Уотсон). Так, эту композицию пользователи распознавали более 33 миллионов раз. По словам певицы, приложение сильно повлияло на её карьеру – когда она только выпустила свой сингл, исполнительница имела мало поклонников, но из-за Shazam она стала очень популярна.

Вторую строчку заняла композиция Prayer in C немецкого исполнителя Робина Шульца и группы Lilly Wood & the Prick из Франции.

Третье место занят трек Let Her Go исполнителя Passenger. Кроме того, в число пяти самых популярных песен вошли треки Wake Me Up от Avicii и Lean On от Major Lazer.

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