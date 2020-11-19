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Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года.

Им оказался актёр Майкл. Б. Джордан, наиболее известный по фильмам «Чёрная пантера» и «Крид». Как отметил актёр, получение титула стало для него неожиданностью, однако осознание того, что он занял первое место, подарило ему «классное ощущение». Также он заявил, что рад стать частью «этого клуба».

Джордан отметил, что нравится абсолютно всем и каждому невозможно, но необходимо сохранять уверенность в своих силах, верить в себя и делать то, что человек считает правильным. Кроме того, актёр рассказал, что изначально не планировал связывать свою жизнь с киноиндустрией, но так получилось по стечению обстоятельств.

В свободное время Джордан любит ездить на автомобиле, готовить, а также играть в видеоигры.

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