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В Уганде в результате удара молнии погибли десять юных футболистов.

Инцидент произошёл 27 августа. Как сообщается, дети в возрасте от 10 до 16 лет играли в футбол, когда над ними разразилась гроза. Дети убежали в находящийся неподалёку дом, который был покрыт соломой и травой, однако в него ударила молния. Десять игроков умерли мгновенно. Ещё одного ребёнка отправили в больницу, но он скончался по пути туда.

Среди всех игроков выжили только три ребёнка, которых госпитализировали в областную больницу.

В произошедшем глава министерство по чрезвычайным ситуациям Муса Экверу обвинил инженеров, не поставивших громоотводы на крыше здания. Также отмечается, что за неделю в стране от ударов молнии погибло 28 человек.

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