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В Братске была выявлена личность женщины, которая портила на парковке чужие машины.

Как сообщается, жильцы дома по улице Приморской стали замечать, что кто-то царапает их автомобили. При этом отмечается, что владельцы повреждённых машин не попадали в аварии, не имели с кем-либо конфликтов, а свои автомобили оставляли на специально предназначенном для этого месте и не мешали окружающим. Всего было повреждено семь машин.

Выяснить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения во дворе, которые установили жильцы. Как оказалось, машины царапала ключами 63-летняя женщина, которая, к слову, имела внедорожник. Предполагается, что таким образом она хотела освободить место для своего авто.

Женщина пообещала больше не портить чужое имущество, а также возместить хозяевам повреждённых машин весь причинённый ущерб. Её действиям будет дана правовая оценка.

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