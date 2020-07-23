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Участница Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась результатами своего марафона по похудению.

Как сообщается, 37-летняя Ангарская вместе со своим тренером запустили несколько марафонов, в которых могли принять участие все желающие. За девять недель девушки сбросили около сотни килограмм, как гордо сообщила Надежда.

Сама же Ангарская взялась за себя уже давно, и ей удалось похудеть на 30 килограмм, закрепив результат участием в проекте “Последний герой” Добиться этого результата ей удалось благодаря снижению количества приёмов пищи, а также уменьшению порций. Также она не ела после 18 часов.

В своей публикации Ангарская заявила, что на днях стартовал четвёртый марафон, и пока ещё есть возможность на него записаться.

Ранее о другом способе похудения рассказала 70-летняя модель, отметившая дополнительные преимущества самоизоляции.

Надежда Ангарская рассказала о секретах своего похудения на 30 килограммов

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