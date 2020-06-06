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Морган Фэрчайлд, семидесятилетняя модель и киноактриса, решила рассказать, как можно быстро похудеть во время карантина, который ввели из-за коронавирусной инфекции.

Согласно словам знаменитости, ранее у нее появились проблемы со здоровьем, которые привели к резкому набору лишних килограмм. По этой причине модель приняла решение всерьез заняться приведением своей фигуры в порядок. В итоге она обнаружила так называемую кето-диету, которая характеризуется употреблением пищи, содержащей в себе много белка и незначительное количество углеводов.

Утром Фэрчайлд ест овсянку, а потом весь день употребляет салаты. Подобная диета позволила ей в кратчайшие сроки сбросить 13 килограмм. К тому же с ней она экономит немало времени, так как заранее заказывает выбранный рацион на день, не тратя силы на готовку. В итоге модель смогла сильно похудеть, не выходя из дома.

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