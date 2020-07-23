Ким Кардашьян в Stories Instagram объяснила странное поведение своего мужа, рэпера Канье Уэста.

Как отмечается, Уэст порой даёт странные заявления и чрезмерно эмоционально ведёт себя на публике. Также некоторое время назад он признался, что уже несколько лет желает подать на развод. Согласно заявлению Кардашьян, у её мужа было выявлено биполярное расстройство, которое обострилось из-за самоизоляции и потери матери.

Ким также отметила, что Уэст является замечательным, но сложным человеком. Вдобавок он испытывает давление, так как он артист и темнокожий. Его знакомые знают, что его заявления порой не совпадают с его реальными намерениями.

Кроме того, Кардашьян сообщила, что ранее никогда не говорила о диагнозе мужа, стремясь защитить частную жизнь своих детей и мужа. В завершение модель попросила проявить сочувствие и дать им спокойно пройти этот этап.