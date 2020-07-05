Кандидатура Канье Уэста вполне может быть рассмотрена в качестве претендента на пост будущего президента США. Такое мнение высказал главный научный сотрудник института США и Канады В. Васильев. Он отметил, что рэпер имеет высокие шансы на успех в ситуации, когда американцам нужны не политики, а фигуры, так или иначе связанные с религией.

Свое высказывание Васильев объяснил тем, что Джо Байден, который планирует занять пост президента от партии демократов, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Канье Уэст, заявивший о желании принять участие в выборах, может стать разумной альтернативой стареющему политику.

«Да, такие люди никогда не занимали высший пост в Америке. Однако сегодня ситуация изменилась, поэтому шансы Канье Уэста чрезвычайно высоки», – заявил Васильев.

Напомним, что впервые американский рэпер заявил о своем желании идти на выборы в Твиттере. Он опубликовал пост под хештегом «видение 2020». До этого Уэст засветился в видеоклипе, посвященном протестам движения Black Lives Matter и пандемии коронавируса, являющимся самыми значимыми событиями в США в текущем году.